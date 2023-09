Αθλητικά

Πετρούνιας: Θριαμβευτική πρόκριση στο Σομπατέλι

Εντυπωσιακή εμφανιση πραγματοποίησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στην πρεμιέρα του παγκόσμιου Τσάλεντζ Καπ ενόργανης γυμναστικής.

Εντυπωσιακή επάνοδο στην αγωνιστική δράση πραγματοποίησε ο Λευτέρης Πετρούνιας, που κατέκτησε την πρόκριση για τον τελικό των κρίκων, στην πρεμιέρα του παγκόσμιου Τσάλεντζ Καπ ενόργανης γυμναστικής του Σομπατέλι, στην Ουγγαρία.

Στο πρώτο σκέλος των προκριματικών της διοργάνωσης, ο 32χρονος πρωταθλητής έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και πρώτευσε στους κρίκους με την εκπληκτική βαθμολογία 15,300, τρεις εβδομάδες πριν από το προολυμπιακό παγκόσμιο πρωτάθλημα της Αμβέρσας, στο οποίο θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο που θα του χαρίσει την απευθείας Ολυμπιακή πρόκριση.

Ο «άρχοντας των κρίκων» θα επιδιώξει μία ανάλογη εμφάνιση και φυσικά τη νίκη και στον αυριανό τελικό του αγωνίσματος στο Σομπατέλι (Σάββατο 09/09, ώρα Ελλάδας 16:00 - 18:45).

