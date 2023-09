Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: 1158 διασώσεις από τις Ένοπλες Δυνάμεις

Χιλιάδες διασώσεις από τις Ένοπλες Δυνάμεις, που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας.

Στους 1/158 (ΓΕΣ : 183, ΓΕΝ: 30, ΓΕΑ: 33, ΔΕΠ : 912) ανέρχονται πλέον, μέχρι στιγμής, οι εγκλωβισμένοι πολίτες που περισυνελλέγησαν από προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων στην περιοχή της Θεσσαλίας που επλήγη από την κακοκαιρία Daniel.

Παράλληλα αυξήθηκαν από 378 στα 448 άτομα το προσωπικό που επιχειρεί στις πληγείσες περιοχές καθώς προστέθηκε άλλος ένας λόχος της Ζ΄ ΜΑΚ με κατάλληλο εξοπλισμό διάσωσης.

Επίπλέον έχουν διατεθεί:

14 Ειδικά Οχήματα Hummer (από 13),

47 Οχήματα Γενικής Χρήσης (από 46)

2 Ασθενοφόρα.(από 1),

66 λέμβοι (από 52) ενώ

Οχήματα φορτωμένα με 2 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη ισχύος 300 και 550 kVA κινούνται προς την Λάρισα για κάλυψη αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

