Σύγκρουση πλοίων στη Ραφήνα – Επιβάτιδα στον ΑΝΤ1: Είμαστε μεσοπέλαγα περιμένοντας ρυμουλκό

Επιβάτιδα πλοίου που παραμένει σε μικρή απόσταση από τη Ραφήνα, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την κατάσταση μέσα στο πλοίο.

Την κατάσταση που επικρατεί μέσα στο ένα από τα πλοία που συγκρούστηκαν λίγο μετά τον απόπλου τους από το λιμάνι της Ραφήνας, περιέγραψε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», επιβάτιδα του ενός πλοίου.

Η γυναίκα είπε πως το πλοίο βρίσκεται στο θαλάσσιο χώρο, σε μικρή απόσταση από το λιμάνι και αναμένει ρυμουλκό για να το επιστρέψει με ασφάλεια στη Ραφήνα, ενώ περιέγραψε την κατάσταση μέσα στο ασφυκτικά γεμάτο πλοίο ως κατάσταση «πανικού».

Η επιβάτιδα κατήγγειλε πως δεν υπήρξε ενημέρωση για το τι συμβαίνει.

«Υπήρχε καθυστέρηση που δεν καταλαβαίναμε γιατί. Καταλήξαμε σε δυο πάρα πολύ δυνατά τραντάγματα. Υποθέταμε ότι είναι λόγω των καιρικών συνθηκών. Δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Η ενημέρωση ήρθε μετά από πολύ ώρα και αφού εμείς ζητούσαμε ενημέρωση», είπε σχετικά, εξηγώντας πως το πλοίο έχει χτυπηθεί στη μία του προπέλα και δεν μπορεί να προχωρήσει.

Όσο για το πόσος κόσμος είναι μέσα στο πλοίο, είπε πως είναι «ασφυκτικά γεμάτο» και οι επιβάτες έχουν κάνει χρήση των επιπλέον καρεκλών. Τέλος, σημειώθηκαν και δύο λιποθυμίες, από τον πανικό.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, στο Superferry επιβαίνουν 551 επιβάτες, ενώ στο Αγία Αικατερίνη 391. Το δεύτερο έφυγε για το λιμάνι του Λαυρίου, με μία άγκυρα.

Το Fast Ferries Andros, με 734 επιβάτες, παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Ραφήνας περιμένοντας δύο ρυμουλκά.

