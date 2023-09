Αθλητικά

Νεϊμάρ - Εθνική Βραζιλίας: Έγινε ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο ρεκόρ για τον Βραζιλιάνο παίκτη. Τα γκολ που έχει σημειώσει για την Εθνική και το ρεκόρ που "πήρε" από τον Πελέ.

-

Κάτοχος ενός σπουδαίου ρεκόρ, είναι εδώ και λίγες ώρες ο Νεϊμάρ. Σχεδόν εννέα μήνες αφότου ισοφάρισε τον θρυλικό Πελέ στο Μουντιάλ του Κατάρ, ο αρχηγός της εθνικής Βραζιλίας, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία της «σελεσάο», καθώς σκόραρε δις στην αναμέτρηση με την Βολιβία, που έγινε τα ξημερώματα σην πόλη Μπέλεμ, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου κυπέλλου 2026. Τα υπόλοιπα τέρματα της Βραζιλίας, σημείωσαν οι Ροντρίγκο (24`, 53`), Ραφίνια (47`), ενώ για τους φιλοξενούμενους μείωσε ο Αμπρέγκο (78`).

Για να φθάσει στο ιστορικό ρεκόρ, ο κορυφαίος Βραζιλιάνος επιθετικός, χρειάσθηκε να... χάσει πέναλτι στο 17ο λεπτό του αγώνα. Ομως στην συνέχεια, αποδείχθηκε πιό εύστοχος και σκόραρε στο 61` και στις καθυστερήσεις, φθάνοντας τα 79 τέρματα σε 125 συμμετοχές με την φανέλα της εθνικής ομάδας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος, δεν έχω λόγια. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα φθάσω σε αυτό το ρεκόρ. Θέλω να πω ότι το ρεκόρ δεν σημαίνει πως είμαι καλύτερος από τον Πελέ, όπως από κανέναν άλλον παίκτη στην εθνική», σχολίασε ο 31χρονος άσος και πρόσθεσε:

«Πάντα θέλω να γράφω το όνομά μου στην Ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και της εθνικής ομάδας. Και σήμερα, αυτό έκανα».

Ωστόσο, το ρεκόρ παραγωγικότητας σε επίπεδο εθνικών ομάδων της Βραζιλίας, κρατά μακράν η Μάρτα, η οποία μετρά 122 γκολ σε 189 συμμετοχές.

Ο Πελέ, ο οποίος πέθανε στις 29 Δεκεμβρίου 2022 σε ηλικία 82 ετών, σημείωσε 95 γκολ σε 113 αγώνες της εθνικής ομάδας. Αλλά αυτός ο αριθμός, ο οποίος περιλαμβάνει τα γκολ του κατά την διάρκεια φιλικών αγώνων μεταξύ της «σελεσάο» και συλλόγων ή επίσημων ομάδων από τις πολιτείες της Βραζιλίας -που αποδέχεται η Ομοσπονδία της Βραζιλίας (CBF)- δεν αναγνωρίζεται από τη FIFA.

Ο μέσος όρος του θρυλικού Πελέ, ο οποίος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην Ιστορία, που έχει κατακτήσει τρία Παγκόσμια Κύπελλα (1958, 1962, 1970), παραμένει ωστόσο υψηλότερος από αυτόν του διαδόχου του, με 0,84 γκολ ανά αγώνα (77 σε 92 συμμετοχές), έναντι 0,63 για τον άσο της Αλ Χιλάλ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης για το Μουντιάλ 2026, ο Μαρσέλο Μπιέλσα έκανε ιδανικό ντεμπούτο με την εθνική Ουρουγουάης, καθώς υπό τις οδηγίες του, η «σελέστε» νίκησε με 3-1 την Χιλή, χάρη σε δύο γκολ του Ντε Λα Κρουζ (38`, 71`) κι ένα του Φεντερίκο Βαλβέρδε (45`+2`).

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα

Καιρός: Αίθριος με νεφώσεις το Σάββατο

Μαρόκο: Ισχυρός σεισμός με εκατοντάδες νεκρούς (εικόνες)