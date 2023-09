Κακοκαιρία “Daniel” – Copernicus: Βροχή περισσότερο από ό,τι σε ένα χρόνο έπεσε σε περιοχές της Ελλάδας

Τα πρώτα συμπεράσματα από τον δορυφόρο του ευρωπαϊκού συστήματος “Copernicus”.

Ορισμένες περιοχές στην Ελλάδα δέχθηκαν έως και 800 χιλιοστά βροχής τις τελευταίες ημέρες, περισσότερο από ό,τι συνήθως καταγράφεται σε έναν ολόκληρο χρόνο, αναφέρεται σε ανάρτηση της ευρωπαϊκού συστήματος «Κοπέρνικος» στην πλατφόρμα Χ.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι «η καταιγίδα Daniel προκάλεσε καταστροφικές πλημμύρες στην κεντρική και ανατολική Ελλάδα. Ορισμένες περιοχές δέχθηκαν έως και 800 χιλιοστά βροχής τις τελευταίες ημέρες - περισσότερο από ό,τι συνήθως καταγράφεται σε έναν ολόκληρο χρόνο.

Ο Sentinel1 κατέγραψε την εικόνα που δείχνει πλημμυρισμένες περιοχές κοντά στον Βόλο».

