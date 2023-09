Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Ιερώνυμος: “Βοηθήστε έμπρακτα όσους δοκιμάζονται”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τη δράση της εκκλησίας και των κληρικών για τη συγκέντρωση βοήθειας για τους πλυμμηροπαθείς της Θεσσαλίας.

-

«Αυτές τις στιγμές, ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, η πατρίδα μας ζει μια ανείπωτη τραγωδία και θρηνεί γοερά. Θρηνεί για τους συνανθρώπους μας, που, κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες, που ποτέ στο παρελθόν δεν έχουμε ζήσει, έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή. Θρηνεί για τις πόλεις μας και για τα χωριά μας, που πλήττονται ανελέητα από τη μανία της φύσης -την οποία όλοι μας, δυστυχώς, σε κάθε γωνιά του πλανήτη έχουμε βιάσει επανειλημμένα με συμπεριφορές που προκαλεί η τάση μας να βλέπουμε τη δημιουργία του Θεού ως πηγή κέρδους και όχι ως πηγή ζωής- χθες από τις φωτιές, σήμερα από τις πλημμύρες», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, για το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας από τη χώρα μας.

Εν συνεχεία, τονίζει: «Η Εκκλησία μας κάνει ό,τι είναι δυνατόν, στο μέτρο των δυνατοτήτων Της, και με κάθε τρόπο που υπάρχει και με κάθε μέσο που διαθέτει, για να επουλώσει, όσο μπορεί, τις βαθιές πληγές που άνοιξαν, πληγές, που, δυστυχώς, θα πάρουν πολύ χρόνο και τεράστια προσπάθεια για να κλείσουν. Στις ψυχές κυρίως και στις ζωές, αλλά και στις περιουσίες των συνανθρώπων μας. Η ΑΜΚΕ (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) ‘'Αποστολή'' της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και όλες οι κοινωνικές δομές και όλοι οι φιλανθρωπικοί οργανισμοί των Ιερών Μητροπόλεων που επλήγησαν είναι από την πρώτη στιγμή, και θα είναι πάντα, στο πλευρό των συνανθρώπων μας, ιδιαίτερα την επώδυνη ώρα της μεγάλης δοκιμασίας τους. Οι Μητροπολίτες μας, γέννημα-θρέμμα του λαού μας, είναι από την πρώτη στιγμή κοντά στον λαό μας, όπως άλλωστε πάντα είναι, έχοντας θέσει στη διάθεση της αρμόδιας Πολιτείας κάθε υποδομή που έχουν και κάθε διαθέσιμο πόρο που διαθέτουν.

Αλλά και όλος ο κόσμος της Εκκλησίας σπεύδει άμεσα, ενδιαφέρεται απόλυτα και δίνει τον καλύτερο του εαυτό για να βοηθήσει, όπως και όπου μπορεί, διά των υπηρεσιών της Εκκλησίας μας. Όμως, μπροστά στη μανία της φύσης, μπροστά σε αυτήν τη βιβλική καταστροφή, δεν είναι ώρα για πολλά λόγια. Είναι ώρα όλοι ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε, όσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε, τη δραματική αυτή κατάσταση, δίνοντας άμεσες λύσεις, να προσευχηθούμε για την ανάπαυση των ψυχών των συνανθρώπων μας που χάνουμε και να βοηθήσουμε έμπρακτα όλους όσοι δοκιμάζονται τόσο σκληρά αυτές τις τόσο κρίσιμες ώρες. Προσωπικά, είμαι σε ανοιχτή γραμμή διαρκώς τόσο με τους Μητροπολίτες μας όσο και με τους αρμόδιους παράγοντες της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς κάθε λεπτό είναι πολύτιμο».

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα

Κακοκαιρία “Daniel”: Ο Κώστας Αγοραστός δέχθηκε επίθεση στον Παλαμά Καρδίτσας (εικόνες)

Μαρόκο: Ισχυρός σεισμός με εκατοντάδες νεκρούς (εικόνες)