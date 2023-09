Πολιτισμός

Φεστιβάλ Βενετίας: Ο Γιώργος Λάνθιμος κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι για την ταινία “Poor Things”

Η ταινία εθεωρείτο φαβορί καθόλη τη διάρκεια του φεστιβάλ καθώς από την πρώτη προβολή κέρδισε τα πιο θετικά σχόλια των κριτικών.

Ο Γιώργος Λάνθιμος κέρδισε το Χρυσό Λιοντάρι του Φεστιβάλ Βενετίας με την ταινία «Poor Things». Ο Έλληνας σκηνοθέτης βαθιά συγκινημένος ευχαρίστησε τους συντελεστές της ταινίας και ιδιαίτερα την πρωταγωνίστριά της Έμα Στόουν.

Το βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας απονεμήθηκε στην Κέιλι Σπέινι για τον ρόλο της στην ταινία «Priscilla» που είναι βασισμένη στο βιβλίο της Πρισίλα Πρίσλεϊ «Ο Έλβις και εγώ», και το βραβείο Αντρικής Ερμηνείας στον Πίτερ Σάρσγκαρντ για το «Memory»

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συγχαίρουν θερμά τον Γιώργο Λάνθιμο, αλλά και τον από χρόνια στενό συνεργάτη του μοντέρ, Γιώργο Μαυροψαρίδη, για τη βράβευση της ταινίας «Poor Things» με τον Χρυσό Λέοντα του 80ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

«Το σημαντικό αυτό βραβείο τιμά τον Γιώργο Λάνθιμο προσωπικά? πιστοποιεί παράλληλα τη διεθνή απήχηση του συνολικού έργου του. Το ΕΚΚ αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά γιατί ο Γιώργος Λάνθιμος ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της νέας γενιάς των Ελλήνων και Ελληνίδων δημιουργών, οι οποίοι, με το ταλέντο και τις ανησυχίες τους, την ποιότητα και την εξωστρέφεια του έργου τους απέδειξαν εμπράκτως ότι ο ελληνικός κινηματογράφος και οι δημιουργοί του μπορούν να σταθούν ισότιμα στον διεθνή χάρτη της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΕΚΚ.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης συγχαίρει τον Γιώργο Λάνθιμο για τη μεγάλη επιτυχία του σημειώνοντας σε ανάρτησή του στα social media πως «η απονομή του Χρυσού Λέοντα της Βενετίας στο "Poor Things", επιβεβαιώνει το ταλέντο του Λάνθιμου ο οποίος τοποθετείται πια στην πρώτη γραμμή των σημαντικότερων δημιουργών του σύγχρονου σινεμά!». Συγχαίρει επίσης τον μοντέρ της ταινίας και μόνιμο συνεργάτη του Λάνθιμου, Γιώργο Μαυροψαρίδη. «Η μεγάλη αυτή διάκριση φανερώνει τη δυναμική των Ελλήνων δημιουργών και τεχνικών του κινηματογράφου, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει επάξια μια αξιοζήλευτη θέση στο παγκόσμιο κινηματογραφικό χάρτη» επισημαίνει η ανακοίνωση του Φεστιβάλ.

