Κακοκαιρία “Daniel” - Θεσσαλία: Αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων

Στην αναστολή όλων των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως πλειστηριασμών και κατασχέσεων στην περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά άμεσα η κυβέρνηση

Στην αναστολή όλων των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, (πλειστηριασμών, κατασχέσεων, κ.λπ.) στην περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά άμεσα η κυβέρνηση.

Σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρει τα εξής: «Σε συνέχεια της Υπουργικής απόφασης με την οποία ρυθμίζονται τα ζητήματα αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η Κυβέρνηση προχωρά άμεσα στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για την αναστολή όλων των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμών, κατασχέσεων κλπ) στην ίδια Περιφέρεια, από την 7η Σεπτεμβρίου 2023. Εκδόθηκαν επίσης σήμερα δύο ΚΥΑ για τη ρύθμιση δικονομικών θεμάτων από την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων».

