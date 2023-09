G20 - Λούλα: Αν έρθει ο Πούτιν στη Σύνοδο στη Βραζιλία, δεν θα συλληφθεί

Κόσμος

Πρόσκληση του Λούλα ντα Σίλβα στον Βλαντιμίρ Πούτιν για τη Σύνοδο των G20 στη Βραζιλία.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δήλωσε χθες Σάββατο ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα συλληφθεί στη Βραζιλία, αν παραστεί στη σύνοδο της G20 που θα διεξαχθεί στο Ρίο ντε Ζανέιρο το 2024.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεοπτική εκπομπή Firstpost στο περιθώριο της τρέχουσας συνόδου της Ομάδας των 20, στο Νέο Δελχί της Ινδίας, ο Λούλα επεσήμανε ότι ο Πούτιν θα προσκληθεί στην επόμενη σύνοδο, ενώ πρόσθεσε ότι ο ίδιος σκοπεύει να παραστεί στη συνάντηση των BRICS που θα διεξαχθεί του χρόνου στη Ρωσία.

«Πιστεύω ότι ο Πούτιν μπορεί εύκολα να πάει στη Βραζιλία», επεσήμανε ο Λούλα. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι, αν είμαι πρόεδρος της Βραζιλίας και έρθει στη Βραζιλία, δεν υπάρχει περίπτωση να συλληφθεί».

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε τον Μάρτιο ένταλμα σύλληψης εναντίον του Ρώσου προέδρου, κατηγορώντας τον ότι απέλασε εκατοντάδες παιδιά από την Ουκρανία. Η Μόσχα αρνείται ότι οι δυνάμεις της έχουν διαπράξει εγκλήματα πολέμου ή έχουν μεταφέρει με τη βία παιδιά εκτός Ουκρανίας.

Ο Πούτιν έχει αποφύγει να παραστεί διά ζώσης σε αρκετές διεθνείς συναντήσεις και δεν ήταν παρών ούτε στη σύνοδο της G20 στο Νέο Δελχί.

Η Βραζιλία έχει υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης για την ίδρυση του ΔΠΔ.

