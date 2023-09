Πολιτισμός

Αγκάθα Κρίστι: 'Αγαλμα στη μνήμη της στην πόλη που έζησε σαν...ξένη

Μία από τις διασημότερες συγγραφείς της Μεγάλης Βρετανίας τιμήθηκε δεκαετίες μετά το θάνατό της, στην πόλη όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της.

Τα αποκαλυπτήρια χάλκινου αγάλματος σε φυσικό μέγεθος της Αγγλίδας μυθιστοριογράφου, γνωστής για τα αστυνομικά της έργα, Άγκαθα Κρίστι πραγματοποιήθηκαν στην πόλη, στην οποία έζησε. Η συγγραφέας πέρασε περισσότερα από 40 χρόνια στα περίχωρα του Γουόλινγκφορντ, στην κομητεία Οξφορντσάιρ της Αγγλίας, αλλά κράτησε χαμηλό προφίλ κατά τη διάρκεια της ζωής της εκεί, σύμφωνα με το BBC.

Το άγαλμα απεικονίζει την Αγκάθα Κρίστι να κάθεται σε ένα παγκάκι με θέα στο πολιτιστικό κέντρο, Kine Croft, σαν να αντλεί έμπνευση για το επόμενο μυθιστόρημά της. Το άγαλμα και το παγκάκι τοποθετήθηκαν με φόντο το Μουσείο του Γουόλινγκφορντ, το οποίο στεγάζει μόνιμη έκθεση για τη συγγραφέα και τον χρόνο που πέρασε στην περιοχή.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε το Σάββατο.

Η Τζούντι Ντιούι, επιμελήτρια του Μουσείου, είπε ότι η πόλη Γουόλινγκφορντ ήταν ένα ξεχωριστό μέρος για την Αγκάθα Κρίστι, καθώς ήταν ο τόπος, στον οποίο εκείνη και ο δεύτερος σύζυγός της, Μαξ Μάλοουαν είχαν ιδιωτικότητα.

«Στους ανθρώπους της πόλης συστηνόταν μόνο ως «κυρία Μάλοουαν – δεν ήξεραν όλοι ότι ήταν η Αγκάθα Κρίστι» εξήγησε.

Η επιμελήτρια του Μουσείου είπε ακόμη ότι πιστεύει ότι η συγγραφέας δεν θα ήθελε το άγαλμα. «Θα το μισούσε νομίζω, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής» εκτίμησε.

«Αυτό είναι ένα μυστικό που έχει αποκαλυφθεί τώρα - ότι στην πραγματικότητα ήταν κάτοικος του Γουόλινγκφορντ για 42 χρόνια» πρόσθεσε.

