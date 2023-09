Κοινωνία

Missing alert: Εξαφάνιση 20χρονου από την Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης

Πού εντοπίζονται τελευταία φορά τα ίχνη του. Η ανακοίνωση από το "Χαμόγελο του Παιδιού".

Ανησυχία έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης από την εξαφάνιση του 20χρονου Ντάνιελς (όνομα) Σάβκινς (επώνυμο). Η σχετική ανακοίνωση του οργανισμού "Χαμόγελο του παιδιού" αναφέρει:

"Στις 10 Σεπτεμβρίου 2023, μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Ασπροβάλτας Θεσσαλονίκης ο Daniels (Ντάνιελς) (ον) Savkins (Σάβκινς) (επ), 20 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Daniels (Ντάνιελς) (ον) Savkins (Σάβκινς) (επ) αυθημερόν 10/09/2023 απογευματινές ώρες και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Daniels (Ντάνιελς) (ον) Savkins (Σάβκινς) (επ) αντιμετωπίζει δυσκολίες προσανατολισμού και επικοινωνίας, στοιχεία που καθιστούν την επείγουσα κινητοποίηση όλων μας για τον έγκαιρο και ασφαλή εντοπισμό του. Ο Daniels (Ντάνιελς) (ον) Savkins (Σάβκινς) (επ) έχει ύψος 1,85 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε πράσινη κίτρινη- ριγέ μπλούζα με την επιγραφή «BRAZIL», τζιν βερμούδα, σαγιονάρες και κρατούσε ένα κίτρινο πόνυ παιχνίδι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple ".

