Απαγορευτικό απόπλου για τα πλοία

Τα 8 μέχρι και τα 9 μποφόρ φτάνει η ισχύς των ανέμων που πνέουν στο Αιγαίο.

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά,της Ραφήνα και του Λαυρίου λόγω ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ.

Κλειστό είναι το Ρίο-Αντίρριο.



Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό, ενώ δεν πραγματοποιήθηκε το πρωϊνό δρομολόγιο Βόλος-Σποράδες. Κλειστή είναι η γραμμή Ρίου-Αντιρρίου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

