Κακοκαιρία “Daniel”: Συλλήψεις για πλιάτσικο σε Βόλο και Τρίκαλα

Απίστευτο θράσος ατόμων που έκλεψαν αντικείμενα από τα σπίτια πληγέντων της κακοκαιρίας.

Συνελήφθησαν 4 άτομα, σε Βόλο και Τρίκαλα, για κλοπές στις πληγείσες περιοχές

Οι δράστες αφαίρεσαν, έξω από πληγείσες οικίες, στην πρώτη περίπτωση 2 ηλεκτρικές συσκευές, και στη δεύτερη 1 κρεβάτι

Συνεχίζονται εντατικά οι περιπολίες των αστυνομικών στη Θεσσαλία, καθ’ όλο το 24ωρο, για την πρόληψη και αποτροπή περιστατικών κλοπών.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει εντατικά τις περιπολίες και τη δράση της για την προστασία των ιδιοκτησιών στις πληγείσες περιοχές, των οποίων οι κάτοχοι έχουν απομακρυνθεί ή αδυνατούν να τις προσεγγίσουν.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν, χθες (10-09-2023) σε Βόλο και Τρίκαλα, 4 άτομα, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, για περιστατικά κλοπών.

