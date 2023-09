Κόσμος

Ρωσία: O Κιμ Γιονγκ Ουν θα συναντηθεί με τον Πούτιν

Τι αποκάλυψε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου για την πρόοδο της συνεργασίας των δύο χωρών στον οπλικό τομέα.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε τη Δευτέρα, αυτό που που μέχρι τώρα ήταν μόνο εικασίες: ότι ο Κιμ Γιονγ Ουν θα επισκεφθεί «τις επόμενες ημέρες», τη Ρωσία, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι ο Κιμ «θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Ρωσία τις επόμενες ημέρες» μετά από πρόσκληση του Πούτιν. Η επιβεβαίωση ήρθε λίγες μέρες αφότου το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι οι διαπραγματεύσεις για τα όπλα μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας «προχωρούν ενεργά», αφού ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου επισκέφθηκε την Πιονγκγιάνγκ τον περασμένο Ιούλιο σε μια προσπάθεια να την πείσει να πουλήσει πυρομαχικά πυροβολικού στη Μόσχα.

Η αμερικανική κυβέρνηση προειδοποίησε για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα ότι ο Κιμ μπορεί να ταξιδέψει στη Ρωσία για να συναντήσει τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αν και ο Πεσκόφ δεν διευκρίνισε πότε θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση αυτή, πολλά νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα τη Δευτέρα ότι ο Κιμ φαινόταν να βρισκόταν ήδη μέσα στο τρένο του με κατεύθυνση τη Ρωσία.

