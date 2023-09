Οικονομία

Κακοκαιρία “Daniel”: H πλατφόρμα κρατικής αρωγής για την στήριξη των πλημμυροπαθών

Στον ιστότοπο της κρατικής αρωγής συγκεντρώνεται το σύνολο των μέτρων και των παρεμβάσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης για τη στήριξη και την αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Αυτή είναι η εικόνα της πλατφόρμας arogi.gov.gr που άνοιξε τη Δευτέρα για τους πληγέντες των περιοχών Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Μέχρι την Τετάρτη 13/9, θα ανοίξει και για τις περιοχές Φθιώτιδας και Λάρισας, ενώ μέχρι την Παρασκευή 15/9 θα έχει ενταχθεί το σύνολο των πληγεισών περιοχών.

Μπορείτε να αναζητήσετε το νομικό πλαίσιο ανά κατηγορία δικαιούχου που έχει πληγεί (νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγρότες), να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση κάθε φυσικής καταστροφής ξεχωριστά, να πληροφορηθείτε για τις διαδικασίες ένταξης στο πλαίσιο προστασίας της κρατικής αρωγής, για τις δυνατότητες συνεισφοράς στους πληγέντες και για τα σχέδια ανασυγκρότησης κάθε πληγείσας περιοχής, καθώς και να ενημερωθείτε για τα πιο πρόσφατα νέα στο πεδίο της κρατικής αρωγής.





