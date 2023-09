Οικονομία

Κακοκαιρία “Daniel”: Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες δίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

"Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε περιοχές που πλήττονται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες) του Σεπτεμβρίου 2023, των οποίων οι εγκαταστάσεις υφίστανται ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές υλικές ζημιές σε βαθμό που δεν είναι ασφαλής η παροχή εργασίας εντός του εργασιακού χώρου, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και την προηγούμενη ημέρα από την εκδήλωση της πλημμύρας, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών, που έχουν προκληθεί, εξαιτίας αυτής και, πάντως, όχι πέραν των τριών μηνών.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσού 534 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες.

Στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί του ονομαστικού μισθού τους, για το χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας, καθώς και για τα επιδόματα εορτών, που αντιστοιχούν σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ανά μήνα στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», με την οποία δηλώνουν τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή. Μετά την πρώτη δήλωση αναστολής της επιχείρησης-εργοδότη, οι δικαιούχοι εργαζόμενοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://supportemployees.services.gov.gr.

Επίσης, από 12/9/2023 έως και 30/9/2023, το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα είναι διαθέσιμο για την υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 από τις επιχειρήσεις στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες".

