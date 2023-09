Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Υπουργείο Εργασίας: Συστάσεις για τους εργαζόμενους

Ποιες υποχρεώσεις έχουν σετικά με ασφαλή προσέλευση των εργαζομένων, αποχώρησή τους αλλά και ασφάλεια κατά την εκτέλεση εργασίας.

Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης καλεί τους εργοδότες των επιχειρήσεων της Μαγνησίας, καθώς και των άλλων περιοχών που πλήττονται ή πρόκειται να πληγούν από την εκδήλωση των φαινομένων της κακοκαιρίας με την ονομασία “Daniel”, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα έκτακτα δελτία επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (www.emy.gr), να συμμορφώνονται άμεσα με τις οδηγίες και τις εντολές των αρμόδιων αρχών, ιδίως δε της Πολιτικής Προστασίας.

Καλούνται να μεριμνήσουν, σε κάθε περίπτωση, για την ασφαλή προσέλευση ή/και αποχώρηση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων.

