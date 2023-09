Οικονομία

“Εξοικονομώ”: Παράταση για δύο προγράμματα

Τα προγράμματα στα οποία αφορά η παράταση που δόθηκε στο «Εξοικονομώ».

Την παράταση, κατά δύο μήνες, της δυνατότητας υποβολής αίτησης ένταξης στα προγράμματα: «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για νέους» ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2023 (από την 15η Σεπτεμβρίου 2023, που ήταν η προηγούμενη προθεσμία).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά, μέσω των επίσημων διαδικτυακών τόπων των προγραμμάτων: https://exoikonomo2023.gov.gr και https://exoikonomoneon.gov.gr αντίστοιχα. Σημειώνεται πως κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά. Τα τελευταία, επισυνάπτονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά.

