Ανατολική Αττική: Απόπειρα ανθρωποκτονίας και ληστεία στα “καπάκια”

Δύο άνδρες εμπλέκονται σε αλυσιδωτές χρονικά εγκληματικές ενέργειες σε Νέα Μάκρη και Σπάτα.

Στην εξιχνίαση μίας υπόθεσης απόπειρας ανθρωποκτονίας και μίας ληστείας, που διαπράχθηκαν διαδοχικά από δύο άτομα, την περασμένη Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου, σε Νέα Μάκρη και Σπάτα Αττικής, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Πρόκειται για έναν Έλληνα και έναν αλλοδαπό, εκ των οποίων ο Έλληνας συνελήφθη μετά από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στη Νέα Μάκρη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- απόπειρα ανθρωποκτονίας κατ' εξακολούθηση, απείθεια, ληστεία, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, κατηγορούνται ότι πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής μετέβησαν σε περιοχή της Νέας Μάκρης, χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του αλλοδαπού, όπου ο Έλληνας χρησιμοποιώντας πιστόλι πυροβόλησε σε βάρος ατόμου που βρισκόταν στο σημείο χωρίς να τον τραυματίσει. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας την ίδια μοτοσικλέτα, μετέβησαν σε πρατήριο υγρών καυσίμων στα Σπάτα Αττικής, όπου με την απειλή πιστολιού εξανάγκασαν τον διαχειριστή της επιχείρησης να τους παραδώσει το ποσό των 390 ευρώ.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δραστών και σε επιχείρηση, το μεσημέρι της Κυριακής, στη Νέα Μάκρη συνελήφθη ο Έλληνας, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο πιστόλι που κατασχέθηκε.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια σωματικής έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεμιστήρας με 6 φυσίγγια, τσαντάκι που περιείχε κουτί με 32 φυσίγγια, σιδερογροθιά, κινητό τηλέφωνο, καθώς και 50 ευρώ, 4 δολάρια ΗΠΑ και 62 LEI Ρουμανίας.

Περαιτέρω, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του αλλοδαπού βρέθηκε και κατασχέθηκε η δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ ο αλλοδαπός αναζητείται.

