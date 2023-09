Πολιτική

Κακοκαιρία - Θεσσαλία: ενημέρωση από το συντονιστικό κέντρο Λάρισας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης από το επιειρησιακό κέντρο της Λάρισας.

-

Όπως ανακοινώθηκε, στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα ενημέρωση από τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την Κρατική Αρωγή, Χρήστο Τριαντόπουλο, για την πορεία υλοποίησης του πλαισίου κρατικής αρωγής και στήριξης των πληγέντων στη Θεσσαλία, την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, για τα θέματα δημόσιας υγείας, τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύση Σταμενίτη, για τη διαδικασία συλλογής των νεκρών ζώων και τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννη Αρτοποιό, για τις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας, άντλησης υδάτων, διάνοιξης δρόμων και λοιπών εργασιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Λούτσα: Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών και οι έρευνες

Κακοκαιρία - Μπέος: θα με κρίνει ο κόσμος, όχι ο Ιωαννίδης και αυτοί που κάθονται στην καρέκλα (βίντεο)

Κακοκαιρία “Daniel” – Λινού: Τα βακτήρια από τα νεκρά ζώα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με το νερό