Κακοκαιρία “Daniel”: Αναστολή πληρωμής εισφορών και δόσεων - Παράταση σε διορίες

Ποιους, πληγέντες από τις πλημμύρες αφορά η υπουργική απόφαση, για αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, δόσεις και παρατάσεις καταβολών.

Υπεγράφη σήμερα Υπουργική Απόφαση από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνο Τσακλόγλου, που περιλαμβάνει νέα στοχευμένα μέτρα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν κατά τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες.

H Υπουργική Απόφαση αφορά όλες τις επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα:

Στον Δήμο Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στον Δήμο Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στον Δήμο Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στον Δήμο Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στον Δήμο Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στον Δήμο Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στον Δήμο Ζαγοράς– Μουρεσίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στον Δήμο Νοτίου Πηλίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στον Δήμο Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στον Δήμο Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στον Δήμο Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στον Δήμο Αλοννήσου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στον Δήμο Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στον Δήμο Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στον Δήμο Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στον Δήμο Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στον Δήμο Αγιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στον Δήμο Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στη Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Ελευθεροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς, Δημοτική Κοινότητα Βερδικούσιας της Δημοτικής Ενότητας Βερδικούσιας, Δημοτική Κοινότητα Κρανέας της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων, Δημοτικές Κοινότητες Καρυάς, Κρυόβρυσης, Συκαμινέας της Δημοτικής Ενότητας Καρυάς του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Στις Δημοτικές Ενότητες Πλατυκάμπου, Νίκαιας και Κράννωνα του Δήμου Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Στις Δημοτικές Ενότητες Ιστιαίας, Αιδηψού, Αρτεμισίου και Ωρεών του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Στον Δήμο Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

Στη Δημοτική Κοινότητα Αλμυροποτάμου της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

Στον Δήμο Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Στον Δήμο Στυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

Στον Δήμο Δομοκού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

Στον Δήμο Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

Στη Δημοτική Ενότητα Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Στον Δήμο Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

Στις Δημοτικές Κοινότητες Νέας Επιδαύρου, Αρχαίας Επιδαύρου και Δήμαινας του Δήμου Επιδαύρου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Στον Δήμο Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

Στον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής,

Στον Δήμο Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

Για όλες τις επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις ανωτέρω πληγείσες περιοχές, ανεξαρτήτως υλικών ζημιών, προβλέπεται ότι:

Κεφαλαιοποιούνται οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2023 και δεν επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις

Αναστέλλεται η καταβολή για τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές για δυο (2) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου 2023

Ρυθμίζονται και δοσοποιούνται όλες οι ανωτέρω οφειλές, κεφαλαιοποιημένες και τρέχουσες, σε 12 ως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις

Ειδικώς για επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις άνω περιοχές που έχουν πληγεί καθολικά από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023, οι οποίες καθορίζονται από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, η αναστολή έχει διάρκεια έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης της 1ης Οκτωβρίου 2023.

Για όλες τις επιχειρήσεις, εργοδότες και ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στις ανωτέρω περιοχές, η προστασία επεκτείνεται στους έξι (6) μήνες εφόσον έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημίες που πιστοποιούνται με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας και ισχύουν επιπλέον οι κάτωθι ρυθμίσεις:

Kεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα

Aναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα, κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή

Eξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.