Κακοκαιρία “Daniel” – Τριαντόπουλος: Η πορεία της καταγραφής των ζημιών

Περισσότερες από 4.200 αυτοψίες σε σπίτια και κτίρια. Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την αρωγή των πληγέντων σε Λάρισα και Φθιώτιδα.

«Μέχρι σήμερα το μεσημέρι έχουν γίνει 2.258 οριστικές αιτήσεις και 1.920 προσωρινές αιτήσεις από τις τρεις περιοχές για τις οποίες έχει ανοίξει η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής arogi.gov.gr, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας», ενημέρωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την Κρατική Αρωγή, Χρήστος Τριαντόπουλος.

Κατά την ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα, ο κ. Τριαντόπουλος υπενθύμισε πως αύριο ανοίγει η πλατφόρμα για τον νομό Λάρισας, ενώ, επίσης, θα ενταχθούν οι περιοχές της Φθιώτιδας και μέχρι την Παρασκευή και οι υπόλοιπες περιοχές που επλήγησαν.

Αναφερθείς στις αυτοψίες και καταγραφές σε σπίτια και κτίρια, είπε πως μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 4.200.

Σε ό,τι αφορά τις καταγραφές των ζημιών σε πληττόμενες επιχειρήσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας, ανέφερε πως έχουν πραγματοποιηθεί 600 αυτοψίες.

