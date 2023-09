Κοινωνία

Ράλλυ Ακρόπολις: Ενεργά παρών ο Ερυθρός Σταυρός (εικόνες)

Η άριστα εκπαιδευμένη σε πρώτες βοήθειες ομάδα εθελοντών εγγυήθηκε, με την παρουσία της, την ασφάλεια των συμμετεχόντων.

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) για 3η συνεχή χρονιά προσέφερε τις υπηρεσίες του στο Εκο Ράλλυ Ακρόπολις, έχοντας την ευθύνη της υγειονομικής κάλυψης και ασφάλειας των διαγωνιζομένων και των θεατών. Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.Σ Dr. Αντώνιος Αυγερινός, τιμής ένεκεν, έδωσε την εκκίνηση σε αγωνιστικά αυτοκίνητα στην τελετή έναρξης του ιστορικού «Ράλλυ των Θεών» (7/9).

Υπενθυμίζεται ότι ειδικά εκπαιδευμένα κλιμάκια εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών, από τα Τμήματα Αθήνας, Ελασσόνας, Ιωαννίνων, Κατερίνης, Κισσάμου, Κομοτηνής, Λάρισας, Ξάνθης, Πάτρας, Ρεθύμνου, Χαλκίδας και Χανιών βρέθηκαν σε όλες τις περιοχές που έλαβε χώρα το ΕκοΡάλλυ Ακρόπολις, έχοντας στη διάθεσή τους υγειονομικό και διασωστικό εξοπλισμό (κοπτικά μηχανήματα, διασωστικά σχοινιά κ.α.).

Τόσο οι διοργανωτές όσο και η Διεθνής Επιτροπή συνεχάρη τους εθελοντές του Ε.Ε.Σ. για την άψογη εμφάνισή τους όσο και την άριστη εκπαίδευση και τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό.

