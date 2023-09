Τομ Χανκς στον ΑΝΤ1: Θα βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε τους πλημμυροπαθείς φίλους μας στην Ελλάδα (βίντεο)

Life

Στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές βρίσκονται ο δημοφιλής ηθοποιός Τομ Χανκς και η σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον.

Μετά από τις διακοπές τους σε Πάρο και Αντίπαρο, το ζευγάρι βρέθηκε στην Αθήνα, όπου πήγαν στο Ηρώδειο όπου παρακολούθησαν τη συναυλία του συγκροτήματος ΜΕΛΙSSES "ΜΑΖΙ...οι παρέες γράφουν ιστορία".

Χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι, οι δύο σταρ του Χόλιγουντ φωτογραφήθηκαν με φόντο το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.

Ο Τομ Χανκς μίλησε στον ΑΝΤ1 και ανέφερε πως "περάσαμε πολύ ωραία στις διακοπές μας" ενώ για τις καταστροφικές πλημμύρες είπε πως "θα βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε τους πλημμυροπαθείς φίλους μας στην Ελλάδα"





