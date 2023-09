Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Παραιτήθηκε ο Θεοκλής Ζαούτης

Την παραίτησή του υπέβαλε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ. Κυβερνητικές πηγές για την αλλαγή στη διοίκηση του ΕΟΔΥ.

Την παραίτησή του υπέβαλλε με επιστολή που γνωστοποίησε στο Μαξίμου, ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεοκλής Ζαούτης.

Οι πληροφορίες θέλουν την παραίτηση να γίνεται αποδεκτή από τον Υπουργό Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Προς το παρόν, δεν έχουν γνωστοποιηθεί οι λόγοι της παραίτησης

Ο καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας είχε αναλάβει την προεδρία του Οργανισμού τον Οκτώβριο του 2021, αντικαθιστώντας τον Παναγιώτη Αρκουμανέα.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η αντικατάσταση του Θεοκλή Ζαούτη είχε δρομολογηθεί προ της πλημμύρας στη Θεσσαλία και χθες ανακοινώθηκε εσωτερικά η νέα σύνθεση του ΔΣ ΕΟΔΥ. Μάλιστα είχε προηγηθεί πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Υγείας με αλλαγές στη δομή του Οργανισμού.

Προσθέτουν ότι η αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πεδίο με το νέο πρόεδρο Χ. Χατζηχριστοδούλου, Καθηγητή Υγιεινής και Επιδημιολογίας στην Ιατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος προϊστατο μέχρι πρότινος του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Μάλιστα, το Εργαστήριο αυτό αποτελεί και Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΥ και έχει προσωπικό του ΕΟΔΥ επί μονίμου βάσεως.

Συμπληρώνουν ότι η αναπληρώτρια υπουργός συνεργάζεται τόσο με τον κ. Χατζηχριστοδούλου όσο και με τους επικεφαλείς του εργαστηρίου, αλλά και τις Κινητές Ομάδες του ΕΟΔΥ που συνδράμουν στο έργο της επιδημιολογικής επιτήρησης στην περιοχή.

Ο κ. Ζαούτης δήλωσε παραίτηση λίγες ώρες πριν από την δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, που επρόκειτο να γίνει σήμερα.

