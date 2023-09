Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Θεσσαλία: Ξεκίνησαν οι αναδοχές και οι υιοθεσίες ζώων συντροφιάς

O Δήμος Λαρισαίων έχει επιτρέψει σε όσους πληγέντες έχουν ζώα να τα πάρουν μαζί τους, στους χώρους όπου φιλοξενούνται, σε αντίθεση με ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Η μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ζώων συντροφιάς συνεχίζεται στη Θεσσαλία, μετά τις πλημμύρες που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Daniel.

Η ειδική γραμματέας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, Μάσα Δημοπούλου ανέφερε στο ΑΠΕ από το Δημοτικό Καταφύγιο Λάρισας, όπου βρίσκεται ότι «εθελοντές φέρνουν καθημερινά ζώα από όλες τις πληγείσες περιοχές, τόσο αδέσποτα όσο και δεσποζόμενα που ανήκουν σε οικογένειες. Εξετάζονται κλινικά από τους εθελοντές κτηνιάτρους του τοπικού κτηνιατρικού συλλόγου και παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, αλλά και οποιαδήποτε ιατρική περίθαλψη είναι αναγκαία συμπεριλαμβανομένου του χειρουργείου».

Από χθες ξεκίνησαν οι αναδοχές και οι υιοθεσίες πλημμυρόπληκτων ζώων, τα οποία φέρουν ηλεκτρονική σήμανση (microchip), είναι εμβολιασμένα, αποπαρασιτωμένα εσωτερικά και εξωτερικά και με συμβόλαιο υιοθεσίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το καταφύγιο ή να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με μήνυμα στο prostasiazwwn.natural@gmail.com.

Η κ. Δημοπούλου αναφέρει ότι στη σελίδα της Ειδικής Γραμματείας στο facebook ανεβαίνουν περιστασιακά φωτογραφίες ζώων που μπορούν να βρουν σπίτι, αλλά ετοιμάζεται μια σελίδα αποκλειστικά για αυτά τα ζώα όπου στο τηλέφωνο ή στο email που θα αναγράφονται θα μπορεί όποιος ενδιαφέρεται είτε να υιοθετήσουν κάποιο ζωάκι, είτε να το φιλοξενήσουν μέχρι να βρεθεί η οικογένειά του ή κάποια νέα οικογένεια.

Τονίζει ότι η κατάσταση στον Θεσσαλικό κάμπο εξακολουθεί να είναι δύσκολη με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι αφίξεις ζώων από εθελοντές. Χθες το απόγευμα μάλιστα έφερε μία οικογένεια από τον Παλαμά το ζωάκι της, το οποίο είχε σφηνώσει στην περίφραξη της αυλής, στον πάτο του νερού και εθελοντές κατάφεραν και το απεγκλώβισαν, το εξέτασαν οι γιατροί γιατί είχε καταναλώσει πάρα πολύ νερό και ήταν υπό παρακολούθηση.

Στο καταφύγιο έχουν καταφτάσει περισσότερα από 150 σκυλάκια και γατάκια, εκ των οποίων ορισμένα δόθηκαν για υιοθεσία ή βρήκαν την οικογένειά τους, και σήμερα παραμένουν εκεί περίπου 130. «Δίνουμε για φιλοξενία κυρίως σε νέα παιδιά, μικρά ζωάκια, κουταβάκια που κινδυνεύουν από ασθένειες ή υπερήλικα ζώα που έχουν μεγάλη ανάγκη κτηνιατρικής περίθαλψης, καθώς στα σπίτια έχουν καταλληλότερη φροντίδα σε σχέση με τη δομή», εξηγεί η ειδική γραμματέας.

Η ίδια δεν παραλείπει να εξάρει τη συμβολή των εθελοντών στην μεγάλη αυτή προσπάθεια, τονίζοντας ότι «είναι συγκινητικό ότι γύρω στα 100 άτομα, ως επί το πλείστον νέοι από τη Λάρισα, είναι εδώ δίπλα μας 24 ώρες το 24ωρο, και προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί, καθαρίζουν κλουβιά, βγάζουν τα ζώα βόλτα κ.λπ.».

Εθελοντές και φιλοζωικά σωματεία που μπορούν να συνδράμουν στην φροντίδα των ζώων μπορούν να αποστείλουν σχετικό mail στο egram.prostasiazwwn@ypes.gr ή να καλέσουν στο 2131364020.

Συγκεντρώνονται επίσης πολλές δωρεές που δίνονται σε εθελοντές και φιλοζωικά σωματεία και μετακινούνται σε καθημερινή βάση στις πληγείσες περιοχές και αφήνουν φαγητό.

«Πολύ μεγάλη είναι εξαλλου η ανταπόκριση ιδιωτικών εταιρειών, αλλά και των κατοίκων της Λάρισας, οι οποίοι παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, στέλνουν καθημερινά δωρεές σε τροφές και αναλώσιμα», σημειώνει η κ. Δημοπούλου. Όσοι από την υπόλοιπη χώρα ενδιαφέρονται να συνδράμουν μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα «Αδέσποτα Ζώα Λάρισας», είτε με τα δύο φιλοζωικά σωματεία της Λάρισας «Αδέσποτοι Εθελοντές Λάρισας» και «Animal».

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι ο Δήμος Λαρισαίων έχει επιτρέψει σε όσους πληγέντες έχουν ζώα να τα πάρουν μαζί τους, στους χώρους όπου φιλοξενούνται, σε αντίθεση με ό,τι έχει συμβεί στο παρελθόν σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

