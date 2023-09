Αθλητικά

ΑΕΚ: Αγωνία για Λιβάι Γκαρσία

Ποιος παίκτης της Ένωσης τέθηκε εκτός για το ντέρμπι της Κυριακής με Ολυμπιακό. Προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στη διάθεση του Αλμέιδα ο Πισάρο.

Ούτε σήμερα κατάφερε να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων ο Λιβάι Γκαρσία. Αυτό σημαίνει ότι οι πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (17/9) εξαντλήθηκαν, ενώ μειώνεται σταδιακά και το ενδεχόμενο να παίξει κάποιο ρόλο στην εξέλιξη του ματς. Η αυριανή είναι καθοριστική ημέρα καθώς ο 25χρονος επιθετικός απουσιάζει από τα μέσα Αυγούστου, συνεπώς θα χρειαστεί οπωσδήποτε 2-3 προπονήσεις για να μπορεί να υπολογίζεται τουλάχιστον ως αλλαγή.

Αντίθετα, ο Ροδόλφο Πισάρο ακολούθησε χωρίς προβλήματα το κανονικό πρόγραμμα και τέθηκε στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα.

Όσον αφορά τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, από την ΠΑΕ ΑΕΚ διευκρινίστηκε σε κάθε τόνο ότι ο τραυματισμός που αντιμετωπίζει στους κοιλιακούς, δεν έχει καμία σχέση με τον παλιό που τον είχε οδηγήσει στο χειρουργείο. Βέβαια, χρειάζεται ιδιαίτερα προσοχή, η απουσία του από το ντέρμπι της Κυριακής είναι δεδομένη, ενώ στην ΑΕΚ ανησυχούν και για τους δύο επόμενους πολύ σημαντικούς αγώνες, με τη Μπράιτον για το Europa League (21/9) και με την Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική της Superleague (25/9).

