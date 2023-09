Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Συλλήψεις για πλιάτσικο σε πλημμυρισμένα σπίτια

Ασυνείδητοι βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν πλιάτσικο σε πλημμυρισμένα σπίτια σε Βόλο και Καρδίτσα. Τέσσερις συλλήψεις.

Συνελήφθησαν, σήμερα Τετάρτη (13/9) τις πρώτες πρωινές ώρες στο Βόλο και στην ευρύτερη περιοχή του Παλαμά Καρδίτσας, στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων για την αποτροπή έκνομων ενεργειών σε βάρος πολιτών που επλήγησαν λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας “Daniel”, τέσσερα άτομα, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, για απόπειρα κλοπής και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Στην πρώτη περίπτωση, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καρδίτσας, ένας άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με Ι.Χ. Επιβατικό αυτοκίνητο στις πληγείσες περιοχές και σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του εν λόγω οχήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και διάφορα εργαλεία.

Στην δεύτερη περίπτωση, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Βόλου τρία άτομα και συγκεκριμένα δύο άνδρες και μία αλλοδαπή γυναίκα, οι οποίοι μετέβησαν με Ι.Χ. Επιβατικό αυτοκίνητο σε εγκαταλελειμμένη οικία της πόλης του Βόλου, όπου αφού διέρρηξαν την κεντρική της είσοδο, εισήλθαν στο εσωτερικό με σκοπό να αφαιρέσουν αντικείμενα. Από την κατοχή τους κατασχέθηκαν διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

