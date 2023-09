Πολιτική

Κακοκαιρία “Daniel” - Σταϊκούρας: Έκτακτος μηχανισμός για την ταχεία αντιμετώπιση των συνεπειών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα σχεδιάζει και θα αναθέτει άμεσα τα έκτακτα έργα.

Τη νομοθετική διάταξη, με την οποία εισάγεται νέος έκτακτος μηχανισμός ταχείας αντίδρασης της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφικής κακοκαιρίας «Daniel», υποστήριξε στη Βουλή ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με τη σχετική τροπολογία προβλέπεται ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση επειγόντων έργων αποκατάστασης στις περιοχές, όπου έχει συντελεστεί η φυσική αυτή καταστροφή και οι οποίες έχουν –συνεπακόλουθα– κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Όπως ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο κ. Σταϊκούρας: «Ο μηχανισμός αυτός βασίζεται στο εξής δίπτυχο: Αφενός, στην ανάληψη δυνατότητας σχεδιασμού, ανάθεσης, εκτέλεσης και παρακολούθησης υλοποίησης επειγόντων έργων που δεν ανήκουν σήμερα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Με τον τρόπο αυτό η Κεντρική Διοίκηση γίνεται άμεσος αρωγός επίλυσης ζωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, πρωτίστως, οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών. Αφετέρου, στην επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν στην εκκίνηση και υλοποίηση των έργων αποκατάστασης. Η ανάληψη των έκτακτων αυτών αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα γίνεται -κατόπιν σχετικής εισήγησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών- με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και για έργα τα οποία θα περιγράφονται συνοπτικά στην Πράξη αυτή. Οι συνέργειες και η συνεργασία μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Περιφερειών και Κεντρικής Διοίκησης, αποτελούν το ακριβέστερο εργαλείο ανάδειξης και ιεράρχησης των στρατηγικών έργων για την αποκατάσταση των κομβικών υποδομών των πληγεισών περιοχών και για την επαναφορά της αναγκαίας κανονικότητας στην κοινωνική, οικονομική και παραγωγική ζωή των περιοχών που δοκιμάστηκαν».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την εν λόγω τοπολογία, με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών θα εξειδικεύονται τα προς εκτέλεση έργα που είναι κατεπείγοντα, τελούν σε άμεση συνάφεια και είναι αναγκαία, αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις υποδομές.

Όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση, για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Περαιτέρω, η ανάθεση των έργων αποκατάστασης, τόσο εκείνων που αναλαμβάνονται εκτάκτως όσο και εκείνων που εμπίπτουν στη συνήθη αρμοδιότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επιταχύνεται μέσω μιας απλουστευμένης διαδικασίας, ενώ προϋπόθεση αυτής είναι η προηγούμενη έκδοση απόφασης εξαίρεσης από την περιβαλλοντική αδειοδότηση από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για την επιλογή δε του αναδόχου προσκαλούνται τουλάχιστον τρεις εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκτέλεση έργων αντίστοιχης κατηγορίας υποδομών.

«Η προτεινόμενη διάταξη, με διαφάνεια και θεσμική διασφάλιση, εκτιμούμε ότι θα προσδώσει στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών την απαιτούμενη ευελιξία για να δρομολογήσει, συντεταγμένα και υπεύθυνα, την ανάταξη των βασικών υποδομών των πληγεισών περιοχών της χώρας», σημείωσε ο υπουργός.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Υποδομές, Νίκος Ταχιάος, επισήμανε ότι ενώ από το Ταμείο Ανάκαμψης απεντάχθηκαν αντιπλημμυρικά έργα, επειδή κρίθηκε ότι θα ήταν ανέφικτο να κατασκευαστούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, παρόλα αυτά, τα εν λόγω έργα, «θα υλοποιηθούν κανονικά με την αξιοποίηση άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, που έχει ήδη βρει η κυβέρνηση». Ο κ. Ταχιάος ξεκαθάρισε, ότι «η κυβέρνηση θα διασφαλίσει την ανάταξη της Θεσσαλίας και τα έργα θα γίνουν το συντομότερο δυνατόν με απόλυτη διαφάνεια»,