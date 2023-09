Πολιτική

Πατέλης: Θεσπίζεται νέο τέλος για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών

Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Γιατί απέκλεισε την αναθεώρηση των δημοσιονομικών στόχων για το 2023-2024.

Θα υπάρξει ένα τέλος για την αύξηση των πόρων φυσικών καταστροφών δίκαια κατανεμημένο, ανέφερε ο οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, προσθέτοντας ότι ανακοινώσεις θα γίνουν από τον πρωθυπουργό. Θα υπάρξει μια αύξηση του αποθεματικού του ποσού που διαθέτει κάθε χρόνο το κράτος για φυσικές καταστροφές. Εδώ θα υπάρξει ένα τέλος υπέρ αυτού του ταμείου και θα μου επιτρέψετε να ακούσουμε τον πρωθυπουργό το Σάββατο. Πρέπει να αλλάξει και η συμπεριφορά μας και να δούμε και το ζήτημα της υποχρεωτικής ασφάλισης. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι και η λύση στο πρόβλημα, οι υποδομές κοστίζουν όμως έχει και μια διάσταση δικαιοσύνης και η υποχρεωτικότητα μπορεί να οδηγήσει και σε χαμηλότερο κόστος ασφάλισης», είπε χαρακτηριστικά.

Η προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, η προστασία τους και η κρατική αρωγή, τόνισε κ. Πατέλης και σημείωσε ότι το κόστος για τις συνέπειες της κακοκαιρίας χωρίζεται σε τρία σκέλη, πρώτον την κρατική αρωγή που θα ανακοινωθεί αφού γίνουν οι αιτήσεις των πληγέντων, δεύτερον την αποκατάσταση των υποδομών και τρίτον τα έργα που πρέπει να γίνουν ώστε να θωρακιστεί η περιοχή και στο μέλλον. Όπως είπε ο κ Πατέλης και στα τρία θα αναφερθεί ο πρωθυπουργός το Σάββατο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Εξήγησε ότι οι πηγές που θα βρει η κυβέρνηση τα χρήματα είναι η Ευρώπη, από όπου προέρχεται και το μεγαλύτερο ποσό και στο πλαίσιο αυτό έγινε και η συνάντηση του πρωθυπουργού με την Κομισιόν την περασμένη Τρίτη, οι εθνικοί πόροι μέσω του προϋπολογισμού, που ανακοίνωσε ο κ Χατζηδάκης, ενώ θα υπάρξει αύξηση του αποθεματικού ποσού που δαπανάται κάθε χρόνο για τις φυσικές καταστροφές.

Αναφερόμενος στις δαπάνες για την κακοκαιρία Ντάνιελ, σημείωσε ότι θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια γιατί κάποια έργα θα χρειαστούν κάποια χρόνια ώστε να ολοκληρωθούν.

Ο κ Πατέλης τόνισε ότι παράλληλα υπάρχει και η διάσταση των αγορών και της δημοσιονομικής αξιοπιστίας. Όπως σημείωσε κερδίσαμε την επενδυτική βαθμίδα που ήταν μεγάλος στόχος. Πρόσθεσε ότι η επενδυτική βαθμίδα φέρνει και υποχρεώσεις και τη σφραγίδα της αξιοπιστίας καθώς όταν ένας επενδυτής βλέπει την Ελλάδα πρέπει να σκέφτεται ότι είναι μια αξιόπιστη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε δε θα αναθεωρηθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι για το 2023 και το 2024, καθώς όπως είπε, θα ήταν κρίμα να χάσουμε την αξιοπιστία μας τόσο γρήγορα.

Ελληνική Λύση: Νέο «φόρο Θεσσαλίας» θα επιβάλει η κυβέρνηση

Η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωση της, αναφέρει τα εξής: Η ανακοίνωση του πρωθυπουργικού συμβούλου κύριου Πατέλη, ο οποίος προανήγγειλε την επιβολή νέου φόρου στους πολίτες, με πρόσχημα την οικονομική καταστροφή στην Θεσσαλία, αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση και ψεύδεται και είναι ανίκανη.

Μόλις πριν από λίγες ώρες ο πρωθυπουργός και τα φιλικά στην κυβέρνηση ΜΜΕ πανηγύριζαν για τα 2,2 δις που ως «Μεσσίας» έφερε από την ΕΕ, ενώ παράλληλα, δήλωνε πως υπάρχει «δημοσιονομικός χώρος» για την άμεση στήριξη των πληγέντων.

Σήμερα αποδεικνύεται ότι όλα αυτά ήταν ψέματα και πως πάλι ο Έλληνας φορολογούμενος θα πληρώσει την εγκληματική ανικανότητα της Ν.Δ.

Η Ελληνική Λύση απαιτεί εδώ και τώρα την επιβολή φόρου στις τράπεζες, κατά τα πρότυπα της Σλοβενίας, ώστε να βρεθούν άμεσα οι πόροι για την ανοικοδόμηση της Θεσσαλίας και την ανακούφιση των πολιτών.

