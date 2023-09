Οικονομία

Pricefox - Σχολικά είδη: 8 tips για να εξοικονομήσεις χρήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δες χρήσιμες συμβουλές για το πώς μπορείς να εξοικονομήσεις χρήματα από τα σχολικά είδη, χωρίς να αφήσεις το παιδί παραπονεμένο.

-

Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε και ήρθε η ώρα να αγοράσεις τα απαραίτητα σχολικά είδη για να μη λείψει τίποτα στο παιδί σου την πρώτη μέρα του σχολείου.

Το Pricefox δίνει μερικές χρήσιμες συμβουλές και πρωτότυπα τιπς εξοικονόμησης που θα σε βοηθήσουν να μην ξοδέψεις μια περιουσία ώστε να καλύψεις και τις ανάγκες του παιδιού σου και να ικανοποιήσεις (μερικά από) τα «θέλω» του.

8 τιπς για να εξοικονομήσεις χρήματα στα σχολικά είδη.

Τα τιπς εξοικονόμησης που μοιραζόμαστε είναι κυρίως οργανωτικά και αφορούν την καλή προετοιμασία:

Ξεκίνα φτιάχνοντας μια λίστα. Μάθε τι θα ζητήσει ο/η δάσκαλος/α. Πριν αγοράσεις, δες τι έχεις στο σπίτι. Επαναχρησιμοποίησε τα σχολικά των μεγαλύτερών σου παιδιών. Ζήτα σχολικά είδη από συγγενείς και φίλους. Για πράγματα καθημερινής χρήσης, διάλεξε ποιοτικά. Κάνε εγγραφή στα newsletter μεγάλων καταστημάτων από τώρα. Διάλεξε καταστήματα που συμμετέχουν σε προγράμματα επιβράβευσης της κάρτας σου.

1. Ξεκίνα φτιάχνοντας μια λίστα. Γράψε όλα τα πράγματα που χρειάζεται το παιδί σου για να ξεκινήσει τη νέα σχολική χρονιά: μολύβια, τετράδια, σακίδιο, χάρακες κλπ. Έτσι θα είσαι οργανωμένος/η και θα ξέρεις (κι εσύ και το παιδί) πόσα πράγματα χρειάζεται ακόμα να αγοράσεις αποφεύγοντας τις παρορμητικές αγορές.

2. Μάθε τι θα ζητήσει ο/η δάσκαλος/α.Μη βιαστείς να εξοπλίσεις το παιδί σου με ό,τι νομίζεις ότι θα χρειαστεί. Ξεκίνα με τα βασικά και επικοινώνησε με δάσκαλο ή το σχολείο για να μάθεις τι θα χρειαστεί το παιδί την πρώτη μέρα στο σχολείο. Τα σχολεία μπορεί να ξεκινούν μέσα Σεπτέμβρη, αλλά οι δάσκαλοι και οι διευθυντές είναι εκεί από την αρχή του μήνα.

3. Πριν αγοράσεις, δες τι έχεις στο σπίτι. Ξεχνάμε πολλές φορές ότι έχουμε γραφική ύλη σε συρτάρια και γραφεία που φυλάμε για μια απροσδιόριστη «στιγμή ανάγκης». Αυτή είναι η στιγμή ανάγκης και μια καλή ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσουμε. Επίσης, η αναζήτηση ξεχασμένης γραφικής ύλης φέρνει στην επιφάνεια άλλα ξεχασμένα αντικείμενα και μας δίνει την αφορμή να πετάξουμε περιττά ή χαλασμένα αντικείμενα.

4. Επαναχρησιμοποίησε τα σχολικά των μεγαλύτερών σου παιδιών.Η καταδίκη του δεύτερου παιδιού είναι να ντύνεται και να εξοπλίζεται για τη νέα σχολική χρονιά με τα ρούχα και τα πράγματα του πρωτότοκου παιδιού (ειδικά αν είναι του ίδιου φύλου). Στη μέση ελληνική οικογένεια τα περισσότερα πράγματα όπως σακίδια, τσάντες και ρούχα επαναχρησιμοποιούνται και αποκτούν νέο ιδιοκτήτη, αρκεί να είναι σε καλή κατάσταση. Άσε που με αυτόν τον τρόπο προστατεύεις και το περιβάλλον.

5. Ζήτα σχολικά είδη από συγγενείς και φίλους.Φίλοι και συγγενείς με παιδιά 1-2 χρόνια μεγαλύτερα σίγουρα θα έχουν πράγματα που περισσεύουν ή που σκοπεύουν να πετάξουν αλλά θα είναι χρήσιμα για σένα. Μην ντραπείς να τους ρωτήσεις, μπορεί να γλυτώσεις τις πιο ακριβές αγορές σου με αυτόν τον τρόπο. Και ακόμα καλύτερα, είναι μια καλή ευκαιρία για να έρθεις σε επαφή με αγαπημένα πρόσωπα και να τους δώσεις την ευκαιρία να σε στηρίξουν, κάτι που θα βελτιώσει τη σχέση σας. Κι έτσι πάλι μειώνεις την κατανάλωσή σου συνεισφέροντας στην προστασία του περιβάλλοντος.

6. Για πράγματα καθημερινής χρήσης, διάλεξε ποιοτικά. Τα αντικείμενα που χρησιμοποιεί το παιδί καθημερινά και φθείρονται, όπως είναι το σακίδιο, θέλεις να βγάλουν όλη τη σχολική χρονιά (η ακόμα καλύτερα πολλές σχολικές χρονιές). Γι’ αυτό προτίμησε να διαλέξεις ένα σακίδιο που θα αντέξει αντί για ένα θεματικό ή πιο «ποπ». Μπορεί να πληρώσεις λίγο περισσότερο σήμερα, αλλά θα βγεις κερδισμένος αύριο. Ειδικά αν θα ακολουθήσει το δεύτερο παιδί σε μερικά χρόνια.

7. Κάνε εγγραφή στα newsletter μεγάλων καταστημάτων από τώρα.Τα μεγάλα καταστήματα στέλνουν συχνά προσφορές μέσω email για όσους έχουν εγγραφεί στα newsletter τους. Ανακοινώνουν εποχικές προσφορές που μερικές φορές είναι και αποκλειστικές για τους συνδρομητές τους. Εγγράψου στα newsletter τους από νωρίς και περίμενε τα ενημερωτικά τους μηνύματα.

8. Διάλεξε καταστήματα που συμμετέχουν σε προγράμματα επιβράβευσης της κάρτας σου. Για όσα πράγματα τελικά θα χρειαστεί να αγοράσεις, επισκέψου καταστήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης της χρεωστικής ή πιστωτικής σου κάρτας. Μπες στην εφαρμογή της τράπεζας και εκεί θα βρεις το πρόγραμμα επιβράβευσης και μια λίστα με τα συμμετέχοντα καταστήματα. Έτσι, με τις αγορές σου θα κερδίσεις και πόντους εξαργύρωσης.

3 συμβουλές για να μην μείνει το παιδί με το παράπονο κι εσύ με το άγχος

Επειδή πάντα χρειάζεται να επισκεφτείς κάποιο κατάστημα πριν αρχίσει η σχολική χρονιά, οι τρεις αυτές συμβουλές θα σε βοηθήσουν να μην αφήσεις το παιδί σου παραπονεμένο και εσένα να γλιτώσεις από το άγχος ότι θα μπορούσες να εξοικονομήσεις περισσότερα.

1. Διάλεξε μόνο ένα πράγμα που θα είναι επώνυμο, «ποπ» ή πιο «παιχνιδιάρικο».

Για παράδειγμα, μόνο το σακίδιο ή μόνο τα μολύβια ή μονο το τετράδιο.

Δεν γίνεται να μην αγοράσεις κάτι παιχνιδιάρικο που να κάνει το παιδί να πετάει από τη χαρά του και να πάει χαρούμενο την πρώτη μέρα στο σχολείο. Το πρόβλημα είναι ότι τα πιο ποπ αντικείμενα (δηλαδή αυτά που έχουν πάνω υπερήρωες και καρτούν) είναι πολύ ακριβά. Γι’ αυτό συμφώνησε με το παιδί να διαλέξει 1 θεματικό αντικείμενο που θα αγοράσει και θα χαρεί.

Έτσι κι εσύ θα γλυτώσεις τα περιττά έξοδα και το παιδί θα μείνει ικανοποιημένο.

2. Διάλεξε ποιότητα έναντι ομορφιάς ή στυλ.

Μπορεί να θέλεις το παιδί σου να έχει το πιο ωραίο και μοδάτο σακίδιο, αλλά αν χρειάζεται κάθε χρόνο να το αντικαθιστάς, θα σου κοστίσει πολύ. Αντίθετα, αν αγοράζεις σχολικά είδη που αντέχουν στο χρόνο και είναι ανθεκτικά, τότε θα τα χαρεί όχι μόνο το πρώτο σου παιδί, αλλά και το δεύτερο και το τρίτο.

3. Αν τελικά πλήρωσες περισσότερα απ’ όσα χρειαζόταν, μην στεναχωριέσαι.

Λίγο πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά, ξεκινούν οι προσφορές και οι διαφημίσεις παντού.

Αν δεις ότι έχασες κάποια προσφορά ή βρήκες ένα προϊόν σε πολύ καλύτερη τιμή αφότου το αγόρασες, μην στεναχωρηθείς. Αντίθετα, πάρ’ το ως μια χρήσιμη πληροφορία για το μέλλον και προχώρησε μπροστά. Δεν χρειάζεσαι να προσθέσεις ένα ακόμη άγχος στην καθημερινότητά σου.

Η μείωση του περιττού άγχους και των περιττών εξόδων συμβάλλουν σε μια καλύτερη ζωή. Και το Pricefox συνεισφέρει με έξυπνες συμβουλές εξοικονόμησης και υπηρεσίες που σου γλιτώνουν χρήματα. Για παράδειγμα, μπορείς να συγκρίνεις πακέτα και να ασφαλίσεις το αυτοκίνητό σου με την πιο φθηνή ασφάλεια της αγοράς ή να αλλάξεις πάροχο ενέργειας για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι και αύξηση των νοσηλειών την τελευταία εβδομάδα

Δίκη Πισπιρίγκου – Δημακοπούλου: Η Τζωρτζίνα δεν πέθανε από κεταμίνη

Γιάννης Βαρδής για Φιλοθέη Μωβ: Την απεχθάνομαι, δεν θέλω να την βλέπω (βίντεο)