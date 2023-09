Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Πυροσβεστική: Ποιοι δρόμοι δόθηκαν στην κυκλοφορία

Πότε θα ανοίξει η ΕΟ Αθηνών - Θεσσαλονίκης, που παραμένει κλειστή λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Στο τρίγωνο Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα όλες οι βασικές οδικές αρτηρίες είναι ανοικτές, ενώ από χθες το απόγευμα έχουν δοθεί στην κυκλοφορία και τα δυο ρεύματα του οδικού άξονας Τρικάλων-Λάρισας, τόνισε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοποιός, κατά την έκτακτη ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα.

Στην Εθνική οδό Αθηνών- Θεσσαλονίκης έχει σημειωθεί σημαντική υποχώρηση των υδάτων, σημείωσε ο κ. Αρτοποιός προσθέτοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες, ώστε τις επόμενες ώρες να επέλθει η αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Προς το παρόν παραμένει κλειστή λόγω των πλημμυρικών φαινομένων από την κακοκαιρία Daniel.

Στην συνέχεια ο κ. Αρτοποιός σημείωσε ότι το Επιχειρησιακό Κέντρο του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας έχει δεχθεί πανελλαδικά περισσότερες από 11.946 κλήσεις και έχει προβεί στην διάσωση 4.594 πολιτών προς ασφαλή σημεία.

Πιο συγκεκριμένα μόνο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας σημειώθηκαν 9.579 κλήσεις και 3.576 διασώσεις και συνολικά 2.900 αντλήσεις υδάτων από πλημμυρισμένους χώρους.

Αναφορικά με την κατάσταση στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Καρδίτσας, ο κ. Αρτοποιός επισήμανε ότι οι περισσότερες περιοχές είναι πλήρως προσβάσιμες όπως ο Παλαμάς, οι Σοφάδες, Κοσκινάς , Ψαθοχώρι, Φαρκαδόνα, Καλογριανά, Μεγάλα Καλύβια, Πηνειάδα, ενώ πρόσβαση μόνο με μεγάλα οχήματα γίνεται στις περιοχές Μεταμόρφωση, Μαραθέα Κόρδα και Βλοχός.

Για τον Βλοχό ο εκπρόσωπος Τύπου τους Πυροσβεστικού Σώματος σημείωσε ότι εκεί οι κάτοικοι παραμένουν οικειοθελώς και είναι ασφαλείς, όπως και στις υπόλοιπες περιοχές. Ωστόσο, τόνισε ότι οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας βρέθηκαν και το πρωί σήμερα εκεί όπως και όλο αυτό το χρονικό διάστημα στην περιοχή προκειμένου να τους παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια.

Ο οικισμός Κεραμίδι Τρικάλων παραμένει μη προσβάσιμος, όπως είπε ο κ. Αρτοποιός, ενώ οι κάτοικοι εκεί έχουν αποχωρήσει.

Στο μεταξύ το ορεινό οδικό δίκτυο προς Ασπροποτάμο Τρικάλων είναι κατεστραμμένο και αποκλεισμένο και εφοδιασμός ειδών πρώτης ανάγκης πραγματοποιείται με ελικόπτερο, σύμφωνα με τον κ. Αρτοποιό, που πρόσθεσε ότι γίνεται προσπάθεια διάνοιξης δρόμων μέσω δασικών οδών από Πύλη Τρικάλων.

Αντλήσεις υδάτων πραγματοποιούνται στην Περιφερειακή ενότητα Λάρισας , δήλωσε ο κ. Αρτοποιός , και πιο συγκεκριμένα στους οικισμούς Αγιο Θωμά, Νέα Σμύρνη και Ιπποκράτη Στις εργατικές κατοικίες της συνοικίας Γιάννουλης Λάρισας πραγματοποιούνται μεταφορές συμπολιτών μας όλο το χρονικό διάστημα από το πρωί με πλωτά μέσα.

Παράλληλα έχει δοθεί στην κυκλοφορία και το ρεύμα από Λάρισα προς Τύρναβο και πραγματοποιούνται μεταφορές μόνο με αστικά λεωφορεία.

Σύμφωνα με τον κ. Αρτοποιό οι περιοχές Αμφιθέα, Ομορφοχώρι και Πλατύκαμπος είναι πλέον προσβάσιμες, ενώ στις περιοχές Ομόλιο, Κουλούρα Μεσάγγαλα Αλεξανδρινή, Στόμιο Στεφανοβίκειο , Ριζόμυλο παραμένουν δυνάμεις σε προληπτική επιτήρηση του πλημμυρικού φαινομένου.

«Επισημαίνεται ακόμη ότι σε όλες τις περιοχές παραμένουν ισχυρές δυνάμεις του ΠΣ και της ΠΠ, ΓΕΕΘΑ, ΕΛΑΣ, καθώς και η τοπική αυτοδιοίκηση Α' και Β' βαθμού. Σημαντική είναι και η συνεισφορά εθελοντών και εθελοντικών ομάδων.Είμαστε από την πρώτη στιγμή τα ξημερώματα της 5ης Σεπτεμβρίου δίπλα στο δοκιμαζόμενο λαό της Θεσσαλίας και θα είμαστε δίπλα τους σε ότι απαιτηθεί» κατέληξε ο κ. Αρτοποιός.

