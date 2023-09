Πολιτική

Daniel: Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με το Συντονιστικό στη Λάρισα

Καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες, συλλογή νεκρών ζώων και άνοιγμα της εθνικής οδού, μεταξύ των προτεραιοτήτων.

Για τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με τις ενέργειες στις πληγείσες περιοχές και την πορεία αποκατάστασης ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί με το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, στη Λάρισα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καταβολή αποζημιώσεων προς τους πληγέντες, η οποία σε χρόνο - ρεκόρ ξεκινά τις επόμενες ώρες. Σημειώνεται πως για τα χωριά που επλήγησαν ολικώς από το πρωτοφανές πλημμυρικό φαινόμενο η καταβολή προς τους κατοίκους που μπορούν να εντοπιστούν από τις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ θα γίνεται αυτοματοποιημένα, χωρίς την υποβολή αίτησης, αλλά βάση στοιχείων που επεξεργάζονται το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και η ΑΑΔΕ. Παράλληλα, συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τον ρυθμό συλλογής νεκρών ζώων από τις πληγείσες περιοχές ο οποίος προχωρά με εντατικούς ρυθμούς και με την συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Τονίζεται δε ότι καταβάλλονται προσπάθειες έτσι ώστε πολύ σύντομα να δοθεί σε κυκλοφορία η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης με ασφάλεια. Θα ακολουθήσει, σήμερα το απόγευμα, αναλυτική ενημέρωση από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διονύσης Σταμενίτης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταύρος Κελέτσης, ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Μάνος Λογοθέτης, ο Πρόεδρος ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο Διοικητής Α’ Στρατιάς Αντιστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος και ο Συντονιστής της Διοίκησης Πυροσβεστικού Σώματος Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας Υποστράτηγος Ευάγγελος Φαλάρας.

