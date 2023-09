Πολιτική

“Daniel” - Αυγενάκης: Με ταχύτατες διαδικασίες οι αποζημιώσεις στους πληγέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τη λειτουργία του αποτεφρωτηρίου στη Λάρισα, τις διαδικασίες καταγραφής των ζημιών και τα φαινόμενα αισχροκέρδειας.

-

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και υπογράμμισε ότι το αποτεφρωτήριο για τα νεκρά ζώα έχει ξεκινήσει ήδη να λειτουργεί στη Λάρισα. «Μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί περίπου 70.000 νεκρά ζώα και τα μισά έχουν οδηγηθεί για αποτέφρωση», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι από χθες στη μάχη για το μάζεμα των νεκρών ζώων έχει μπει και ο στρατός.

Ο κ. Αυγενάκης διευκρίνισε ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας και οι δήμοι έχουν την υποχρέωση από το νόμο να προβλέψουν χώρο ταφής και να διαχειριστούν το πρόβλημα για τα νεκρά ζώα, αλλά σύσσωμος ο κρατικός μηχανισμός είναι στην πρώτη γραμμή και επιχειρεί για τη λύση του προβλήματος.

Ερωτηθείς για το πότε θα έχει ολοκληρωθεί το μάζεμα των νεκρών ζώων και η αποτέφρωση τους, τόνισε ότι αυτό έχει άμεση συνάρτηση με το πότε θα υπάρξει πρόσβαση σε όλα τα σημεία που ακόμη είναι αποκλεισμένα, καθώς υπάρχουν πολλές στάνες στις οποίες ακόμη δεν υπάρχει πρόσβαση, προσθέτοντας πως «σε απόλυτη προτεραιότητα είναι τα νεκρά ζώα που βρίσκονται μέσα σε οικισμούς».

«Για οποιαδήποτε αποζημίωση προϊόντων θα πρέπει να υπάρξουν οι δηλώσεις και για τις δηλώσεις πρέπει να κινηθούν οι ίδιοι οι δικαιούχοι και γι’ αυτό έχουμε απλοποίηση της διαδικασίας με 170 στελέχη του ΕΛΓΑ στην περιοχή», ανέφερε στη συνέχεια και συμπλήρωσε πως οι αιτήσεις μπορεί να γίνονται ακόμη και χειρόγραφα.

Σε ότι αφορά το θέμα της αποζημίωσης των πληγέντων και τις καθυστερήσεις που υπάρχουν ακόμη και από την εποχή της κακοκαιρίας «Ιανός» πριν από 3 χρόνια, είπε ότι «οι ζημιές είναι δύο ειδών η μία είναι σε αγροτικό επίπεδο και οι άλλοι σε επίπεδο υποδομής. Στο πρώτο κομμάτι που είναι θέμα του ΕΛΓΑ, κανένας δεν έχει μείνει ανεξόφλητος από τον Ιανό. Στο δεύτερο κομμάτι υπάρχουν κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα».

Ο κ. Αυγενάκης αναφέρθηκε και στο θέμα των ζωοτροφών, λέγοντας πως περισσότεροι από 40 τόνοι ζωοτροφές έχουν παραδοθεί στους κτηνοτρόφους. «Παράλληλα είμαι σε συνεχή επικοινωνία με τους επιστήμονες για τα ενδεχόμενα και όσα έχουν ακουστεί για κτηνοτρόφους που δίνουν ληγμένες ζωοτροφές στα ζώα τους με κίνδυνο ασθένειας να περάσουν μέσα από την τροφική αλυσίδα και στον άνθρωπο», ανέφερε στη συνέχεια.

Σε ότι αφορά τα φαινόμενα αισχροκέρδειας οπωροκηπευτικά και σε κρέας, είπε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη εκτεταμένοι έλεγχοι από το Υπουργείο Ανάπτυξης που έχει την αρμοδιότητα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Παιδί Νηπιαγωγείου πήγε… κατά λάθος στο Δημοτικό

Market Pass: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα

Πλημμύρες στην Λάρισα - Διασωθέντας: πέσαμε από τη λέμβο και παρασυρθήκαμε 800 μέτρα (βίντεο)