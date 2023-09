Αθλητικά

Ο Μπαλοτέλι επιστρέφει στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο χαρισματικός αλλά και αυτοκαταστροφικός Ιταλός, φεύγει από την Ελβετία, μετά από επίθεση σε αντίπαλους οπαδούς, δηλώσεις κατά διαιτητών και πολλά «νυχτοπερπατήματα».

-

Ο Μάριο Μπαλοτέλι δεν κατάφερε να προσαρμοσθεί στην Ελβετία και βρίσκεται σε συζητήσεις με τους διοικούντες την Σιόν, προκειμένου να μείνει ελεύθερος.

Ο χαρισματικός και συνάμα ιδιότροπος Ιταλός επιθετικός, έχει εκφράσει την επιθυμία να συνεχίσει το ποδόσφαιρο και όπως όλα δείχνουν, θα επιστρέψει στην Τουρκία για να παίξει στην Ανταναντεμιρσπόρ, όπου αγωνίσθηκε την σεζόν 2021/2022. Με τα «χρώματα» της τουρκικής ομάδας, ο 33χρονος «Super Mario», πέτυχε 19 γκολ σε 33 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Στην Ελβετία, ο Μπαλοτέλι δεν κατάφερε να έχει ανάλογη εικόνα, καθώς σε 21 ματς πέτυχε μόλις έξι γκολ, ενώ η παρουσία του «στιγματίσθηκε» από αρνητική εξωγηπεδική συμπεριφορά, όπως η επίθεση σε οπαδούς αντίπαλης ομάδας και προκλητικές δηλώσεις κατά διαιτητών. Παράλληλα, δημοσιεύματα του ελβετικού Τύπου, έχουν αποκαλύψει κατά καιρούς αδικαιολόγητα «νυχτοπερπατήματα», ενώ ο έμπειρος άσος έχασε πολλούς αγώνες λόγω τραυματισμού.

Ενδιαφέρον για την απόκτηση του, έχει δείξει και η Ραπίντ Βουκουρεστίου, ωστόσο πιθανότερος προορισμός του Μπαλοτέλι, θεωρείται η Ανταντεμιρσπόρ.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: Παιδί Νηπιαγωγείου πήγε… κατά λάθος στο Δημοτικό

Κακοκαιρία Daniel – Λάρισα: Εξαφανίστηκε ΑΤΜ από πλημμυρισμένο σουπερμάρκετ

Πλημμύρες στην Λάρισα - Διασωθέντας: πέσαμε από τη λέμβο και παρασυρθήκαμε 800 μέτρα (βίντεο)