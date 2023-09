Υγεία - Περιβάλλον

“Μεταξά”: ΕΔΕ για ακύρωση επέμβασης σε ασθενή που ήταν ήδη στο χειρουργικό τραπέζι

Κατεπείγουσα έρευνα διενεργείται στο ογκολογικό νοσοκομείο, μετά την αναβολή επέμβασης σε ασθενή, στην οποία είχε χορηγηθεί γενική αναισθησία.

(εικόνα αρχείου)

Κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε και διενεργείται στο ογκολογικό νοσοκομείο «Μεταξά», μετά την αναβολή σοβαρής χειρουργικής επέμβασης σε ασθενή, στην οποία είχε χορηγηθεί γενική αναισθησία και παρέμεινε επί μία ώρα στο χειρουργικό τραπέζι.

Τη διενέργεια της ΕΔΕ διέταξε ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου, Σ. Ευσταθόπουλος, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία της σοβαρής βλάβης στο σύστημα εξαερισμού της χειρουργικής αίθουσας (καθώς και της μη έγκαιρης αντιμετώπισής της), που είχε ως αποτέλεσμα τη μεγάλη ταλαιπωρία της 52χρονης ασθενούς,

Η ανακοίνωση της Διοίκησης της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιά και Νήσων, αναφέρει τα εξής:

"Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023, ο Διευθυντής της Γυναικολογικής Κλινικής με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, οδηγήθηκαν σε ματαίωση προγραμματισμένου πολύωρου χειρουργείου, λόγω έκτακτου τεχνικού προβλήματος στον εξαερισμό της χειρουργικής αίθουσας, το οποίο δεν ήταν εφικτό να διορθωθεί εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας, έχοντας ως πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια της ασθενούς και την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διενέργειας της επέμβασης.

Η ασθενής είχε λάβει νάρκωση, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο ανάνηψης και με ασφάλεια οδηγήθηκε στο δωμάτιό της, ενώ αυτήν την ώρα διενεργείται κανονικά το χειρουργείο. Το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε έχει μερικώς αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου, ενώ έχει ζητηθεί και η συνδρομή εξειδικευμένης εταιρίας για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής κ. Σαράντος Ευσταθόπουλος διέταξε άμεσα κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), την οποία ανέλαβε ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της βλάβης που οδήγησαν σε αναγκαστική ματαίωση του χειρουργείου και εάν ήταν εφικτή η άμεση επιδιόρθωσή της ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία της ασθενούς".





