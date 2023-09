Κόσμος

Ουκρανικά σιτηρά: Αντάρτικο Πολωνίας - Ουγγαρίας στην απόφαση της ΕΕ

Αντίθετες αποφάσεις από εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την εισαγωγή σιτηρών και άλλων προϊόντων από την Ουκρανία, έλαβαν οι ηγέτες των δύο χωρών.

Η Πολωνία θα παρατείνει, όπως είχε προαναγγείλει, την απαγόρευση εισαγωγής ουκρανικών σιτηρών, η οποία λήγει απόψε τα μεσάνυχτα, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Ματέους Μοραβιέτσκι.

Η δήλωση του Μοραβιέτσκι έγινε αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μην παρατείνει την απαγόρευση αυτήν.

«Θα παρατείνουμε την απαγόρευση παρά τη διαφωνία (σ.σ. των Βρυξελλών), παρά τη διαφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε ο Μοραβιέτσκι σε μια προεκλογική συγκέντρωση στην πόλη Ελκ. «Θα το κάνουμε επειδή είναι προς το συμφέρον των Πολωνών αγροτών», πρόσθεσε.

Η Ουγγαρία από την πλευρά της απαγόρευσε με διάταγμα την εισαγωγή 24 αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία.

Σε αυτά τα προϊόντα, εκτός από τα σιτηρά, περιλαμβάνονται επίσης λαχανικά, κρέατα και μέλι.

Οι απότομες αυξήσεις σε εισαγωγές ουκρανικών σιτηρών προς και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκάλεσαν διαμαρτυρίες από αγρότες σε κράτη μέλη και ανησυχίες για στρεβλώσεις στην αγορά σε ορισμένες χώρες της ανατολικής ΕΕ, ωθώντας κυβερνήσεις να θέσουν μονομερώς εμπάργκο στα είδη αυτά.

Τον Απρίλιο, οι Βρυξέλλες επέτρεψαν σε πέντε κράτη-μέλη --τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία-- να απαγορεύσουν το εμπόριο ουκρανικού σίτου, αραβοσίτου, σπόρων ελαιοκράμβης και ηλιόσπορων στα εδάφη τους, υπό τον όρο να μην εμποδίζουν τη διαμετακόμισή τους σε άλλες χώρες.

«Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι χάρη στο έργο της Πλατφόρμας Συντονισμού και στα προσωρινά μέτρα που θεσπίστηκαν στις 2 Μαΐου 2023, οι στρεβλώσεις της αγοράς στα πέντε κράτη μέλη που συνορεύουν με την Ουκρανία δεν υφίστανται πλέον», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εκτός από τις δύο χώρες που ήδη το έκαναν, η Ρουμανία και η Σλοβακία επίσης ανακοίνωσαν τις προηγούμενες μέρες ότι θα παρατείνουν μονομερώς τις απαγορεύσεις, όποια και αν ήταν η απόφαση της Επιτροπής.

