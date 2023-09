Τοπικά Νέα

Εύβοια: Που και πως βρέθηκε ο 19χρονος αγνοούμενος

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε για τον εντοπισμό του νεαρού, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν, ενώ έκανε βόλτα στην θάλασσα με τζετ σκι.

Αίσια κατάληξη είχαν οι έρευνες, υπό τον συντονισμό του Θαλάμου Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας, για τον εντοπισμό του 19χρονου, στα Βασιλικά της Εύβοιας, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί ενώ είχε βγει για βόλτα στην θάλασσα με τζετ σκι.

Στην περιοχή έσπευσαν για να αναζητήσουν τον νεαρό δύο αλιευτικά και άλλα δύο παραπλέοντα σκάφη, καθώς και τρία πλωτά και ένα περιπολικό ανοικτής θαλλάσης του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα ελικόπτερο.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή ευτυχώς είναι καλές.

Τελικώς, ο 19χρονος εντοπίστηκε από τους επιβάτες ενός ιδιωτικού σκάφους, σε βραχώδη ακτή, στην περιοχή των Βασιλικών.

