Daniel: Καρδίτσα και Τρίκαλα δίνουν μάχη… με τις λάσπες και τον χρόνο

Οι κάτοικοι προσπαθούν να ξαναμπούν στα σπίτια τους, την ώρα που οι ζημιές σε παραγωγές και επιχειρήσεις είναι σχεδόν ολοκληρωτικές.

Μάχη με το χρόνο και τη λάσπη δίνουν καθημερινά οι κάτοικοι των χωριών των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας και Τρικάλων, που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel και μπόρεσαν να μπουν στα σπίτια τους, προκειμένου να δημιουργήσουν συνθήκες επιστροφής στην καθημερινότητα.

Μια καθημερινότητα με πολλές δυσκολίες καθώς έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή η παραγωγή στο θεσσαλικό κάμπο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ανέρχεται στο 100%, μια εξέλιξη που μηδενίζει το φετινό εισόδημα των πληγέντων, αλλά παράλληλα ασκεί πιέσεις στις τιμές των τροφίμων.

Μεγάλες επίσης είναι οι καταστροφές που έχουν υποστεί και επιχειρήσεις των πληγεισών περιοχών. Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται η συγκέντρωση βοήθειας από προσφορές φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών, ενώ η παράδοση στην κυκλοφορία της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό να έρθουν φορτηγά με βοήθεια από άλλες περιοχές της χώρας.

Σε εξέλιξη είναι και η προσπάθεια σίτισης ζώων των κτηνοτροφικών μονάδων οι οποίες δεν χάθηκαν στις πλημμύρες, καθώς καταστράφηκαν αποθηκευμένες ζωοτροφές.

