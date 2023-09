Κόσμος

Λαμπεντούζα: Νεκρό νεογέννητο σε βάρκα με μετανάστες

Το μωρό γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του διάπλου και πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του.

Η ιταλική ακτοφυλακή βρήκε ένα νεκρό νεογέννητο σε βάρκα που μετέφερε μετανάστες στο ιταλικό νησί της Λαμπεντούζα κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Το μωρό γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του διάπλου και πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του, μετέδωσε το ANSA, προσθέτοντας ότι στο σκάφος επέβαιναν περίπου 40 μετανάστες.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένα αγοράκι πέντε μηνών πνίγηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στα ανοικτά της Λαμπεντούζα.

Σχεδόν 126.000 μετανάστες έχουν φθάσει στην Ιταλία από την αρχή του έτους, αριθμός σχεδόν διπλάσιος συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η Λαμπεντούζα έχει επωμιστεί το μεγαλύτερο βάρος, με περίπου 7.000 αφίξεις εκεί μόνο αυτή την εβδομάδα, αριθμός μεγαλύτερος από τον μόνιμο πληθυσμό του νησιού.

