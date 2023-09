Οικονομία

Daniel – Βόλος: Ακατάλληλος για αλιεία ο Παγασητικός

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εξετάζει χρηματοδοτικά εργαλεία για την αρωγή των αλιέων.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Κελέτσης, αρμόδιος για θέματα αλιείας συναντήθηκε στον Βόλο με αλιείς της περιοχής και όπως ανέφερε αυτή τη στιγμή και με άγνωστο το για πόσο χρόνο ακόμα, ο Παγασητικός δεν είναι κατάλληλος για αλίευση μετά την καταστροφή της κακοκαιρίας Daniel.

Δεσμεύτηκε επίσης, ότι θα στηριχθούν οι αλιείς, αφού το Υπουργείο εξετάζει ήδη χρηματοδοτικά εργαλεία για την αρωγή τους.

Όσον αφορά στο νερό, βάσει των όσων ανακοίνωσε χθες η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, αναμένονται σήμερα κάποιες μικροβιακές αναλύσεις για συγκεκριμένα παθογόνα. Αν αυτές οι αναλύσεις αποδειχθούν καθαρές και η μικροβιολογική δείκτες είναι εντός των πλαισίων, τότε το νερό στον Βόλο θα είναι κατάλληλο για χρήση, όχι όμως και για πόση.

