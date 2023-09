Υγεία - Περιβάλλον

ΔΕΘ - Μητσοτάκης για Υγεία: Προσλήψεις, αεροδιακομιδές, ΕΚΑΒ και αναβάθμιση των ΤΕΠ

Ποια μέτρα για την αναδιάρθρωση του ΕΣΥ και τις αεροδιακομιδές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός

Μέτρα για την ενίσχυση της δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, όπου εξήγγειλε μεταξύ άλλων μέτρα - έκπληξη για την οικονομία, όπως το ξεπάγωμα των τριετιών, αλλά και μέτρα ενίσχυσης για τις πληγείσες περιοχές του Έβρου και της Θεσσαλίας.

Σε ότι αφορά την Υγεία, ο Κυριάκος Μητσοτάξκης εξήγγειλε τα εξής:

800 προσλήψεις στο ΕΚΑΒ και καινούργια ασθενοφόρα

Ίδρυση ενιαίου κέντρου συντονισμού σε κάθε Περιφέρεια της χώρας

Δημιουργία «Πύργου Ελέγχου», ώστε η άμεση ανταπόκριση του ΕΚΑΒ στις πόλεις να φτάσει σε 10 λεπτά

6 βάσεις ιατρικών ελικοπτέρων για τις διακομιδές από απομακρυσμένα σημεία.

Αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών 96 νοσοκομείων και 156 Κέντρων Υγείας

Πρόσληψη 10.000 νέων υγειονομικών

Επέκταση των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων

4 νέα νοσοκομεία

Παρακολουθήστε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ:

