Ο ρόλος των ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων στην αντιμετώπιση του καρκίνου

Πόσο σημαντικός είναι ο τεχνολογικός εξοπλισμός για την επιτυχία της ακτινοθεραπείας, σε συνδυασμό με την κατάρτιση του προσωπικού.

H τεχνολογία αιχμής, που πλέον διαθέτουν τα σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα, έχει φέρει «επανάσταση» στη μέθοδο της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, επιτυγχάνοντας αλματώδη πρόοδο στην αντιμετώπιση πολλών τύπων καρκίνου.

«Συγκεκριμένα, προσφέρει πληθώρα πλεονεκτημάτων για ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών, καθώς με τη βοήθεια των σύγχρονων μηχανημάτων ξεχωρίζονται οι καρκινικοί ιστοί από τους υγιείς και καταστρέφονται με απόλυτη ακρίβεια», τονίζει ο κ. Αθανάσιος Δημόπουλος Διευθυντής Συντονιστής Τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας στο Metropolitan Hospital, ο οποίος συνεχίζει, παρουσιάζοντας τις δυνατότητες της ακτινοθεραπείας με τα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και τα πλεονεκτήματα για τους ογκολογικούς ασθενείς:

Ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία της ακτινοθεραπείας;

Το «κλειδί» για την επιτυχία της ακτινοθεραπείας εξαρτάται κυρίως από δύο παράγοντες:

Ο πρώτος είναι ο τεχνολογικός εξοπλισμός αιχμής, δηλαδή τελευταίας γενιάς μηχανήματα και ιατρικές συσκευές, ο οποίος όσο πιο σύγχρονος είναι, τόσο καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει. Η χρήση τέτοιου εξοπλισμού μπορεί να κάνει την ανακρίβεια κατά την διάρκεια χορήγησης της ακτινοθεραπείας να μην ξεπερνάει το 1 χιλιοστό.

Ο δεύτερος παράγοντας είναι η άρτια εκπαίδευση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν όλες τις σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να βοηθούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά στη θεραπεία των ασθενών.

«Ως αποτέλεσμα, μπορούμε να σχεδιάζουμε ακόμη πιο στοχευμένες θεραπείες και να εφαρμόζουμε καινοτόμες τεχνικές με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια, σταματώντας την εξέλιξη της νόσου και πετυχαίνοντας ακόμη και πλήρη ίαση για ένα σημαντικό ποσοστό των ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία, με τις λιγότερες δυνατές παρενέργειες», επισημαίνει.

Ποιες είναι οι τελευταίες τεχνικές ακτινοθεραπείας με τα περισσότερα οφέλη για τον ασθενή;

«Ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες του κάθε ασθενούς, εφαρμόζουμε όλο το φάσμα των σύγχρονων τεχνικών στην εξωτερική ακτινοθεραπεία, την ακτινοχειρουργική αλλά και την επεμβατική ακτινοθεραπεία.

Σχετικά με την εξωτερική ακτινοθεραπεία, κάποιες από αυτές τις καινοτόμες τεχνικές είναι:

Απεικονιστική καθοδήγηση σε 4 διαστάσεις : Μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τους όγκους σε όλη τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας και να αποφεύγονται οι αστοχίες.

σε : Μας επιτρέπει να παρακολουθούμε τους όγκους σε όλη τη διάρκεια της ακτινοθεραπείας και να αποφεύγονται οι αστοχίες. Χρήση τεχνικών ελέγχου της αναπνοής : Μέσω αυτής της μεθόδου, προστατεύουμε τα όργανα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, όπως για παράδειγμα τη καρδιά σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Αυτό επιτυγχάνεται με την τεχνική ελέγχου της βαθιάς εισπνοής, όπου η απόσταση της καρδιάς από τον όγκο μεγαλώνει καθώς ο ασθενής ανασαίνει βαθιά, ώστε η καρδιά να μην ακτινοβοληθεί.

: Μέσω αυτής της μεθόδου, προστατεύουμε τα όργανα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, όπως για παράδειγμα τη καρδιά σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Αυτό επιτυγχάνεται με την τεχνική ελέγχου της βαθιάς εισπνοής, όπου η απόσταση της καρδιάς από τον όγκο μεγαλώνει καθώς ο ασθενής ανασαίνει βαθιά, ώστε η καρδιά να μην ακτινοβοληθεί. Σύστημα Identify : Εντοπίζει την επιφάνεια του σώματος και μας επιτρέπει να κλειδώνουμε τον καρκινικό στόχο κατά την διάρκεια της θεραπείας.

: Εντοπίζει την επιφάνεια του σώματος και μας επιτρέπει να κλειδώνουμε τον καρκινικό στόχο κατά την διάρκεια της θεραπείας. Περιστροφική IMRT: Προσαρμόζει την μορφή της ακτινοβολίας στο σχήμα των καρκινικών όγκων.

Οι τεχνικές αυτές βρίσκουν εφαρμογή και στην ακτινοχειρουργική και τη συμβατική ακτινοθεραπεία. Τη δε ακτινοχειρουργική, την εφαρμόζουμε σήμερα στο κέντρο μας με το πλέον σύγχρονο σύστημα EDGE», τονίζει ο κ. Δημόπουλος.

Ποια είναι τα οφέλη της εξωτερικής ακτινοθεραπείας και της ακτινοχειρουργικής για τους ασθενείς;

«Με την εξωτερική ακτινοθεραπεία, μπορούμε να μικρύνουμε τους όγκους, όπως για παράδειγμα τους όγκους του εντέρου και να κάνουμε πιο εύκολη τη διαδικασία του χειρουργείου. Σε άλλες περιπτώσεις μπορούμε να ακτινοβολήσουμε την περιοχή που χειρουργήθηκε για να αποφευχθεί η επανεμφάνιση του καρκίνου. Άλλους όγκους τους αντιμετωπίζουμε ριζικά με τις λιγότερες δυνατές παρενέργειες, καθώς το 40% των ασθενών που επικρατούν του καρκίνου, το οφείλουν στην ακτινοθεραπεία.

Η ακτινοχειρουργική, η οποία μπορεί να έχει αποτελέσματα αντίστοιχα με την ανοιχτή χειρουργική, μας επιτρέπει να θεραπεύσουμε αναίμακτα χωρίς επέμβαση όγκους εγκεφάλου, οι οποίοι περιβάλλονται από πολύ ευαίσθητες δομές. Σήμερα πλέον χρησιμοποιείται και σε όγκους του υπόλοιπου σώματος, εκτός του κεντρικού νευρικού συστήματος. Παράλληλα, έχουμε στα χέρια μας τις τεχνικές της επεμβατικής ακτινοθεραπείας ή αλλιώς βραχυθεραπείας, καθώς είμαστε το μόνο κέντρο στη χώρα μας, το οποίο εφαρμόζει συστηματικά την πιο σύγχρονη μορφή της», εξηγεί ο ειδικός.

Τι είναι η βραχυθεραπεία;

Η βραχυθεραπεία ή αλλιώς επεμβατική ακτινοθεραπεία είναι η ακτινοβόληση των όγκων εκ των έσω. «Συγκεκριμένα, στο Metropolitan Hospital, είμαστε οι μόνοι στην Ελλάδα που χρησιμοποιούμε συστηματικά την καινοτόμο μέθοδο της ενδοΐστικής βραχυθεραπείας η οποία καθοδηγείται από την μαγνητική τομογραφία. Κατά την μέθοδο αυτή τοποθετούνται λεπτοί καθετήρες στην περιοχή του όγκου, με σκοπό τη στοχευμένη χορήγηση της ακτινοβολίας από ειδικό μηχάνημα για τον καυτηριασμό του, χωρίς να επιβαρύνονται οι υγιείς ιστοί. Αυτό εξασφαλίζει τοπικό έλεγχο σε κάποιους όγκους, για παράδειγμα στους γυναικολογικούς, σε ποσοστό 30%, ενώ το ποσοστό παρενεργειών δεν ξεπερνά το 5%. Χρησιμοποιώντας πηγές ιριδίου, οι όγκοι κόβονται σαν να χρησιμοποιούσαμε νυστέρι, χωρίς όμως να χρειάζεται χειρουργική επέμβαση, γι’ αυτό άλλωστε κάποιοι αναφέρονται στη βραχυθεραπεία ως Iridium knife.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Metropolitan Hospital, σχεδιάζουμε τη βραχυθεραπεία μέσω της σύγχρονης πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας. Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε απόλυτη γνώση και έλεγχο της έκτασης και της θέσης των καρκινικών όγκων, αλλά και των γύρω οργάνων. Ενώ, οι συγκεκριμένες θεραπείες, παρόλο που έχουν μεγάλο θεραπευτικό όφελος, έχουν χαμηλό κόστος», αναφέρει.

Γιατί ξεχωρίζουν αυτές οι καινοτόμες τεχνικές;

Ως μέθοδοι, στοχεύουν στην καταστροφή των καρκινικών ιστών υπό συνθήκες μέγιστης προστασίας των φυσιολογικών ιστών, έχοντας λιγότερες παρενέργειες σε συνδυασμό με ένα βελτιωμένο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η χορήγηση των ακτινών είναι στοχευμένη, χωρίς να επιβαρύνονται οι υγιείς ιστοί, εξασφαλίζοντας έτσι και τοπικό έλεγχο στους όγκους και προστασία των υπόλοιπων οργάνων.

«Οι σύγχρονες τεχνικές της ακτινοθεραπείας αποτελούν σημαντικό κομμάτι στη θεραπεία του καρκίνου και η πρόοδος της τεχνολογίας δίνει σοβαρές ελπίδες για την ίαση πολλών ασθενών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποκλειστικά μέσω του Πρότυπου Κέντρου της Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του Metropolitan Hospital, όμοιο με τα προηγμένα κέντρα του εξωτερικού, εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες τεχνικές εξωτερικής ακτινοθεραπείας σε συνδυασμό με καινοτόμες τεχνικές ακτινοχειρουργικής και επεμβατικής ακτινοθεραπείας που εγγυώνται την καλύτερη δυνατή προσέγγιση και αντιμετώπιση ακόμα και των πιο σύνθετων ογκολογικών προβλημάτων», καταλήγει ο κ. Δημόπουλος