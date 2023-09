Οικονομία

Pricefox: 5 τρόποι για να μειώσετε τα έξοδα της επιχείρησής σας

Χρήσιμες συμβουλές για εύκολους τρόπους περιορισμού των δαπανών της επιχείρησης σας, από τους ειδικούς του Pricefox.gr.

Με τις τιμές του ρεύματος να έχουν αυξηθεί τόσο πολύ, το περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων μειώνεται δραστικά.

Το Pricefox.gr, ο σύμβουλος μας στην εξοικονόμηση, προτείνει 5 τρόπους προκειμένου μία εταιρεία να μειώσει γρήγορα τα έξοδα της.

Κάντε καλή διαχείριση των αποθεμάτων. Αξιοποίησε την online διαφήμιση. Επαναδιαπραγματεύσου τις συμφωνίες σου. Σύγκρινε και άλλαξε πρόγραμμα ενέργειας. Σύγκρινε ασφάλειες οχημάτων.

Κάντε καλή διαχείριση των αποθεμάτων

Χρησιμοποιείστε ιστορικά στοιχεία για να προβλέψετε και να προλάβετε ξαφνικές αυξήσεις στη ζήτηση ή ξαφνικές μειώσεις.

Αξιοποιείστε την online διαφήμιση

Κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει τη δική της ιστοσελίδα. Σήμερα οι καταναλωτές ενημερώνονται και ψάχνουν να αγοράσουν σχεδόν εξ ολοκλήρου μέσω του διαδικτύου. Με ένα ελάχιστο ποσό, μπορεί μια επιχείρηση να προσελκύσει καινούριους πελάτες ή να κρατήσει επαφή με παλιούς.

Επαναδιαπραγματευτείτε τις συμφωνίες σας

Πολλές φορές μπορεί μια επιχείρηση να μειώσει έξοδα από εκεί που δεν το περιμένει. Η επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών με έξυπνες αντιπροσφορές μπορει να φέρει εκπληκτικά αποτελέσματα.

Συγκρίνετε και αλλάξτε πρόγραμμα ενέργειας

Η αλλαγή προγράμματος ακόμη και παρόχου ενέργειας είναι μια μεγάλη ευκαιρία εξοικονόμησης. Επιλέγοντας ένα πακέτο σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, μπορείτε να εξοικονομήσετε έως και 2.000€ ετησίως.

Συγκρίνετε ασφάλειες οχημάτων

Η επιχείρηση που δεν συγκρίνει πακέτα ασφάλειας οχημάτων κινδυνεύει να πληρώσει περισσοτερα υψηλές τιμές χωρίς λόγο. Για παράδειγμα, ένα Ford Transit μπορεί να ασφαλιστεί ετησίως με 367,41€ ή 226,75€. Με τη σύγκριση τιμών εξοικονομεί η επιχείρηση 140€.

Στο Pricefox μπορούν πλέον και οι επιχειρήσεις, εκτός από ασφάλειες αυτοκινήτου, να συγκρίνουν και να αγοράσουν προγράμματα ενέργειας σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

