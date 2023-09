Πολιτική

Γεραπετρίτης: Η Συνθήκη της Λωζάνης ρύθμισε οριστικά τα σύνορα στην περιοχή μας

Ο Υπουργός Εξωτερικών έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα, στο συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου «Η Διάσκεψη της Λωζάνης και οι αποφάσεις της 100 χρόνια μετά»

Η Συνθήκη της Λωζάνης «ρύθμισε οριστικά και αμετάκλητα το διεθνές νομικό πλαίσιο της ευρύτερης περιοχής μας, χαράσσοντας σταθερά σύνορα», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε χαιρετισμό του στο συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου «Η Διάσκεψη της Λωζάνης και οι αποφάσεις της 100 χρόνια μετά» που διεξάγεται στη Λήμνο από τις 15-17 Σεπτεμβρίου 2023.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τον έντονο συμβολισμό που ενέχει η πρωτοβουλία αυτή, λόγω του τόπου στον οποίο πραγματοποιείται, καθώς όπως υπενθύμισε «ήταν η Συνθήκη της Λωζάνης εκείνη που επισφράγισε την κυριαρχία της Ελλάδας στη Λήμνο».

Αφετέρου, επεσήμανε, η διοργάνωση του συμποσίου «συμβάλλει αναμφίβολα στην προαγωγή του επιστημονικού διαλόγου επί ενός ζητήματος-οροσήμου του 20ου αιώνα καθώς η Συνθήκη ρύθμισε οριστικά και αμετάκλητα το διεθνές νομικό πλαίσιο της ευρύτερης περιοχής μας χαράσσοντας σταθερά σύνορα».

Ο κ. Γεραπετρίτης απηύθυνε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα καθώς ο ίδιος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη ώστε να λάβει μέρος στις εργασίες της 78ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με στόχο, όπως επεσήμανε «εκτός της διενέργειας σειράς διεθνών επαφών, την προώθηση της υποψηφιότητας της Ελλάδας ως μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τη διετία 2025-2026».

