ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Τι δείχνει η παράδοση

Το σερί που έχτισε ο Ολυμπιακός, η τελευταία νίκη της ΑΕΚ ως γηπεδούχος και το ρεκόρ του Θωμά Μαύρου, που απειλεί ο Ελ Αραμπί.

Η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε (21:30) τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν αήττητοι στους εννέα τελευταίους αγώνες τους ως φιλοξενούμενοι με την ΑΕΚ, επίδοση που είναι η καλύτερη στην ιστορία των ντέρμπι που έχουν διεξαχθεί σε επίπεδο Α’ Εθνικής/Super League από το 1959-60 και έπειτα, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της Super League.

Η τελευταία νίκη της ΑΕΚ ως γηπεδούχος για το πρωτάθλημα ήταν στις 24 Σεπτεμβρίου 2017 με 3-2 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Σε αυτές τις εννέα αναμετρήσεις από τότε μέχρι σήμερα υπάρχουν τέσσερις ισοπαλίες και πέντε νίκες του Ολυμπιακού.

Το δημοφιλέστερο σκορ ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι το 1-1 με δέκα εμφανίσεις, ενώ στην δεύτερη θέση βρίσκεται το 1-0 υπέρ της ΑΕΚ με εννέα παρουσίες, μαζί με τις ισοπαλίες χωρίς σκορ (9 φορές). Τα δημοφιλέστερα σκορ στις νίκες του Ολυμπιακού είναι το 1-0 και το 2-1 με πέντε παρουσίες.

Ο Θωμάς Μαύρος με εννέα γκολ βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των σκόρερ για τις αναμετρήσεις με γηπεδούχο την ΑΕΚ, ενώ στην δεύτερη θέση είναι ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος έχει σκοράρει επτά φορές εκτός έδρας επί της ΑΕΚ. Ο Ντανιέλ Μπατίστα έχει τέσσερα γκολ, με τα δύο να είναι ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και τα άλλα δύο με τα χρώματα του Ολυμπιακού.

Απόλυτη ήταν η ισορροπία και στα συνολικά παιχνίδια που έγιναν και στις δύο έδρες την περασμένη σεζόν, με την ΑΕΚ να έχει δύο νίκες, τον Ολυμπιακό άλλες δύο και να υπάρχει από μια λευκή ισοπαλία σε κάθε έδρα.

Συνολικά σε 67 συναντήσεις με γηπεδούχο την ΑΕΚ: 22 νίκες ΑΕΚ, 24 ισοπαλίες, 21 νίκες Ολυμπιακός και 78-80 τα γκολ.

