Davis Cup: Ήττα στο διπλό για τα αδέρφια Τσιτσιπά

Ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς "πάλεψαν" αλλά ηττήθηκαν από τους Σλοβάκους στο διπλό του Davis Cup.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς -ο οποίος πήρε τη θέση του Μιχάλη Περβολαράκη που είχε δηλωθεί αρχικά- και Πέτρος Τσιτσιπάς έχασαν με 3-6, 7-6, 3-6 σήμερα (17/9) από τους Λούκας Κλέιν και Ίγκορ Ζελενάι στο διπλό στο Davis Cup στο Παναθηναϊκό στάδιο, και η Σλοβακία απέκτησε προβάδισμα 2-1 στη μάχη της πρόκρισης.

Οι Σλοβάκοι Λούκας Κλέιν και Ίγκορ Ζελενάι ξεκίνησαν τον αγώνα παίρνοντας τα δύο πρώτα games (0-2). Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς προσπάθησαν φτάνοντας το 3-4 (μετά από 1-2,1-3,2-3,2-4), αλλά τελικά έχασαν τα δύο τελευταία games και το πρώτο σετ (3-6).

Στο tie break κρίθηκε το συναρπαστικό δεύτερο σετ. Οι Σλοβάκοι έκαναν δικό τους και το πρώτο game, τα αδέρφια Τσιτσιπά ισοφάρισαν (1-1) και ακολούθησε η ίδια...σειρά, 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5, 5-6, 6-6, πριν οδηγηθούν στο tie break. Εκεί οι Σλοβάκοι π΄ραν τους δύο πρώτους πόντους (0-1, 0-2) αλλά το δίδυμο της Ελλάδας μπόρεσε να φτάσει στη νίκη με 7-6.

Αμφίρροπη ήταν η διακίμασνση και στο τρίτο σετ, όπου ξεκίνημε με κερδισμένο game από τους Στέφανο και Πέτρο Τσιτσιπά (1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3), πριν οι Σλοβάκοι πάρουν τα τρία επόμενα games (3-4, 3-5, 3-6), το σετ (3-6) και το παιχνίδι.

Ακολουθεί η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άλεξ Μόλτσαν, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι -εάν χρειαστεί- του Αλέξανδρου Σκορίλα και Λούκας Κλέιν.

Χθες οι δύο ομάδες πέτυχαν από μία νίκη. O Αλέξανδρος Σκορίλας (Νο 766 στον κόσμο) έχασε με 6-1, 6-1 από τον Σλοβάκο Άλεξ Μόλτσαν (Νο 113), στο άνοιγμα των αγώνων στο Παναθηναϊκό στάδιο και αμέσως μετά ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο5) λύγισε τον εντυπωσιακό Λούκας Κλέιν (No 149), μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα που τα δύο πρώτα σετ κρίθηκαν στο tie break, με 6-7,7-6, και αποχώρηση του Σλοβάκου στο τρίτο σετ ενώ ήταν 4-0 υπέρ του Έλληνα πρωταθλητή.

