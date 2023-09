Κοινωνία

Τροχαίο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Τριπόλεως: Νεκρή γυναίκα από ανατροπή αυτοκινήτου (εικόνες)

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί στο 157,5 χλμ., στο ρεύμα προς Αθήνα.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο της Εθνικής Οδού Αθηνών - Τριπόλεως στο ρεύμα προς Αθήνα.

Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό δύο ατόμων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό των επιβατών.

Ο άνδρας που τραυματίστηκε έχει διακομισθεί σε σοβαρή κατάσταση στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, ενώ η γυναίκα που τραυματίστηκε δυστυχώς έχασε τη ζωή της.

Έρευνα για τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργεί το τμήμα τροχαίας Τρίπολης.

