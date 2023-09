Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: Οι ήρωες της σειράς που κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Γνωρίστε τους ήρωες της νέας, σύγχρονης σειράς του ΑΝΤ1, που θα απολαύσουμε στις οθόνες μας.

Έχεις ζήσει τη ζωή σου όπως πραγματικά θα ήθελες; Έχεις πραγματοποιήσει όλα τα όνειρά σου; Βάζεις σε προτεραιότητα τα «πρέπει» ή τα «θέλω»; Ποια είναι τελικά τα σημαντικά και ποια τα ασήμαντα σε αυτή τη ζωή;

«O ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ», η νέα δραματική κομεντί που κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου στις 22:30 στον AΝΤ1, έρχεται για να μας κάνει να αναρωτηθούμε για όλα τα παραπάνω. Ένας ύμνος στη φιλία, στην αγάπη, στις σχέσεις, στα σημαντικά της ζωής, στους στόχους και στα όνειρα που κάποιοι δεν καταφέραμε να εκπληρώσουμε ή δεν προσπαθήσαμε καν.

Έξι φίλοι με διαφορετικές ανάγκες, καθημερινότητα, όνειρα και αγωνίες θα έρθουν αντιμέτωποι με κάτι αναπάντεχο. Κατά τη διάρκεια μιας εξόδου τους ο ένας από αυτούς, ο Άλκης, καταρρέει. Η ιατρική γνωμάτευση θα τον οδηγήσει σε έναν δύσκολο δρόμο, συνειδητοποιώντας ότι τα πάντα στη ζωή μπορούν να ανατραπούν από τη μία στιγμή στην άλλη. Δίπλα του, όμως, σε αυτή την ανηφόρα θα έχει τους φίλους του. Όλοι μαζί μια αγκαλιά, όπως στα εύκολα έτσι και στα δύσκολα. Η ιατρική περιπέτεια του κολλητού τους θα κάνει όλα τα μέλη της παρέας να επαναπροσδιορίσουν τους εαυτούς τους, τα θέλω και τις ανάγκες τους. Θα δουν τη ζωή από μια νέα οπτική, θα συνειδητοποιήσουν ότι αξίζει να ζουν όπως αυτοί θέλουν και όχι όπως πρέπει και οι ζωές τους θα αλλάξουν για πάντα προς το καλύτερο. Αποκαλύψεις, συγκρούσεις, απρόσμενοι έρωτες και η δύναμη της πραγματικής φιλίας κόντρα σε όλες τις προβλέψεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Μάριος Αθανασίου)

«Ο ορθολογιστής της παρέας». Ο Φίλιππος είναι ένας πετυχημένος αρχιτέκτονας, τέλειος οικογενειάρχης, ιδανικός σύζυγος. Όλα μοιάζουν «σωστά» στη ζωή του. Τον ενδιαφέρει αρκετά η εικόνα του απέναντι στους άλλους, αφού έχει παγιδευτεί στο μοντέλο του πετυχημένου. Έχει μάθει να ζει με τους κανόνες και τις νόρμες του κοινωνικά αποδεκτού. Ίσως ο μόνος από την παρέα που ξέρει τι είναι αυτό που θα τον κάνει ευτυχισμένο, αλλά δεν έχει τολμήσει ποτέ να το διεκδικήσει.

ΕΛΕΝΑ (Λένα Δροσάκη)

Η αυτόνομη, ανεξάρτητη, δυναμική, εναλλακτική, σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης, της παρέας. Η Έλενα αντιμετωπίζει τη ζωή με χιούμορ, είναι εξωστρεφής και αυθόρμητη. Έτοιμη πάντα, να πει την αλήθεια με ωμό τρόπο, κι όποιον πάρει ο Χάρος! Το βιολογικό της ρολόι έχει χτυπήσει εδώ και καιρό και οι πιθανότητες του να γίνει μάνα όλο και λιγοστεύουν, αλλά έχει αποφασίσει να γίνει μητέρα με κάθε κόστος.

ΣΟΦΙΑ (Βίβιαν Κοντομάρη)

H «νοικοκυρά σε απόγνωση» της παρέας. Η Σοφία είναι παντρεμένη εδώ και χρόνια με τον Κοσμά. Ασχολείται με το σπίτι, το μεγάλωμα του μικρού Πάρη και τις απαιτήσεις του Κοσμά, αλλά ποτέ με τις πραγματικές της ανάγκες. Δεν έχει καθόλου προσωπικό χρόνο και έχει παραμελήσει τον εαυτό της. Η ξαφνική ασθένεια του Άλκη, θα την βοηθήσει να πιστέψει στον εαυτό της και να ορίσει εκ νέου, σε μια ισότιμη βάση, τον γάμο της…

ΚΑΤΙΑ (Αθηνά Οικονομάκου)

Η Κάτια είναι μεταφράστρια και εργάζεται σε εκδοτική εταιρεία. Μία γυναίκα πολύπλευρη, ρομαντική, έξυπνη, τρυφερή, που διαθέτει, όμως, και μία ατίθαση πλευρά, η οποία βγαίνει στην επιφάνεια, όταν βρίσκεται με τις κολλητές της. Είναι καλόγουστη, με ιδιαίτερο σαρκαστικό χιούμορ και προτιμάει να ακούει, παρά να μιλάει. Η σοκαριστική είδηση για την υγεία του Άλκη, θα την ταρακουνήσει…

ΝΙΚΟΛΑΣ (Γιάννης Τσιμιτσέλης)

«Ο αμετανόητος εργένης της παρέας». Ο Νικόλας μοιάζει να έχει όλα όσα θέλει. Χρήματα, επιχειρήσεις και εφήμερες ερωτικές σχέσεις. Σύντομα, όμως, θα ανακαλύψει τις πραγματικές του ανάγκες. Είναι συναισθηματικός, αλλά πολλές φορές κρύβεται πίσω από το προσωπείο του ωραίου άντρα. Η περιπέτεια του Άλκη θα τον μετατοπίσει συναισθηματικά, αλλά θα σταθεί αντάξιος των προσδοκιών και θα τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε στον φίλο του: Να βρει την ευτυχία του…

ΑΛΚΗΣ (Σπύρος Χατζηαγγελάκης)

Ο Άλκης είναι ο πιο δοτικός και ισορροπημένος της παρέας. Ως ψυχολόγος βλέπει τον κόσμο με μια πιο ψύχραιμη και συγκροτημένη ματιά. Είναι ο συνδετικός κρίκος που κρατάει την παρέα ενωμένη. Η μεγάλη του αγάπη είναι το τρέξιμο. Γνωρίζει καλά πως η ζωή είναι ένας αγώνας δρόμου, με αφετηρία και τερματισμό, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνον, είναι να μοιραστεί τη διαδρομή με τους ανθρώπους που αγαπάει. Η ασθένειά του, ο πιο δύσκολος αγώνας που καλείται να τρέξει, δεν θα τον γονατίσει, αλλά θα τον δυναμώσει τόσο που θα αποτελέσει πηγή έμπνευσης για όλη την παρέα…

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ (Γιάννης Βούρος)

Ο Στέφανος είναι ο πατέρας του Άλκη. Ένας μποέμ, χύμα, επιπόλαιος, χαλαρός και μάλλον ανώριμος τύπος, παρά την ηλικία του. Είχε εγκαταλείψει τον Άλκη και τη μητέρα του, όταν ο Άλκης ήταν στην εφηβεία. Ήταν και εξακολουθεί να είναι επαγγελματίας φωτογράφος. Παλαιότερα είχε χτίσει μια καριέρα με σπουδαίες συνεργασίες και ταξίδια στο εξωτερικό, όμως τώρα έχει αναγκαστεί να φωτογραφίζει γάμους και βαπτίσεις, για να επιβιώσει. Ο Στέφανος θα επιστρέψει στη ζωή του Άλκη, μετανιωμένος για όσα έκανε και, κυρίως, για όσα δεν έκανε για εκείνον.

ΚΟΣΜΑΣ (Γιάννης Δρακόπουλος)

Ο Κοσμάς είναι ο σύζυγος της Σοφίας. Ο Κοσμάς εργάζεται σε τράπεζα και ο μισθός του φτάνει οριακά για τις ανάγκες της οικογένειας, με τα έκτακτα έξοδα να δημιουργούν πολλές φορές οικονομικά προβλήματα. Αγαπάει ειλικρινά τη Σοφία, αλλά δείχνει βουλιαγμένος σε μια μικροαστική ζωή χωρίς πάθος. Ο γάμος τους μοιάζει να έχει βαλτώσει και σε αυτό έχει μεγάλο μερίδιο ο ίδιος, παρόλο που αυτός πιστεύει πως τα κάνει όλα σωστά. Είναι φορές που μοιάζει συμπαθής και φορές που μοιάζει εκνευριστικά ανεπαρκής ως σύντροφος.

ΕΒΑΝ (Κώστας Φαλελάκης)

Ο Έβαν είναι ο μέλλων σύζυγος της Κάτιας και ένας έμπειρος επαγγελματίας από τον χώρο της διαφήμισης. Η διαφημιστική αισθητική του δείχνει να έχει «ποτίσει» τον χαρακτήρα και το στυλ του. Λατρεύει κάθε είδους τεχνολογικού γκάτζετ και δείχνει απομακρυσμένος από τον πνευματικό κόσμο των ιδεών της Κάτιας. Ωστόσο, την αγαπάει πολύ, τη σέβεται και είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για εκείνη. Πολύ σύντομα θα έρθει αντιμέτωπος με νέα δεδομένα και θα διαπιστώσει πως μπορεί το μυαλό της Κάτιας να είναι σε εκείνον όμως όχι και η καρδιά της.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Εύα Κοτανίδη)

Η Χριστίνα είναι η σύζυγος του Φίλιππου. Είναι δασκάλα γιόγκα και γενικά δραστήρια, αν και κάπως απρόσιτη. Είναι 20 χρόνια παντρεμένη με τον Φίλιππο και οι δυο τους έχουν έναν καλό και ήσυχο γάμο, με αγάπη και σεβασμό, όπου δεν τους έχει λείψει τίποτα και κατά τη διάρκεια του οποίου έχουν αποκτήσει δυο παιδιά. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να καταλάβει το καλά κρυμμένο μυστικό του Φίλιππου, που ουσιαστικά τον έκανε δυστυχισμένο μέσα σε έναν φαινομενικά τέλειο γάμο.

ΕΛΣΑ (Σεμέλη Μητροπούλου)

Η Έλσα είναι η κόρη του Άλκη. Βρίσκεται στην εφηβεία και παρόλη την ένταση και το συναισθηματικό φορτίο της ηλικίας της, μοιάζει ισορροπημένη και στιβαρή. Ωστόσο, παραμένει ένα κουλ τυπάκι και ένα πανέξυπνο πλάσμα. Ζει με τη μητέρα της στη Θεσσαλονίκη, αλλά της λείπει πολύ ο Άλκης. Όπως και στον Άλκη λείπει πάρα πολύ. Μετά την περιπέτεια υγείας του πατέρα της θα έρθει στην Αθήνα και πατέρας και κόρη θα περάσουν χρόνο μαζί και θα έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν και να συνδεθούν βαθιά και ουσιαστικά.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (Νατάσα Κοτσουβού)

Η Μαργαρίτα είναι η γλυκιά οικιακή βοηθός του Άλκη. Φοβερή μαγείρισσα, δουλευταρού, θρήσκα στα όρια της θρησκοληψίας, αλλά πάνω απ’ όλα καλός άνθρωπος, που αγαπάει πολύ τον Άλκη. Μητρική φιγούρα, με ζεστασιά και αυθορμητισμό, που κάνει τον Άλκη να την εμπιστεύεται με κλειστά μάτια. Εκτός από το σπίτι του Άλκη, πηγαίνει και στου Νικόλα, φροντίζοντας με τον καλύτερο τρόπο τα σπίτια των δύο αδελφικών φίλων.

ΑΛΕΞΗΣ (Αντώνης Γιαννακός)

Ο Αλέξης είναι ο νέος, γοητευτικός και εμφανίσιμος λογιστής στο αρχιτεκτονικό γραφείο του Φίλιππου. Θα ταράξει την ήσυχη και τέλεια φτιαγμένη ζωή του Φίλιππου, θα ξεκλειδώσει μια πλευρά του εαυτού του που έκρυβε επιμελώς και θα τον φέρει αντιμέτωπο με σημαντικές αποφάσεις σε σχέση με τα «θέλω» του και τη ζωή του.

ΝΩΝΤΑΣ (Λάζαρος Βασιλείου)

Ο Νώντας είναι ο υδραυλικός που θα φέρει νέο αέρα στη ζωή της Σοφίας. Είναι όμορφος, γοητευτικός και το ξέρει. Του αρέσει να φλερτάρει και αυτό ακριβώς θα κάνει όταν προκύψει μία επίσκεψη στο σπίτι της Σοφίας. Θα την διεκδικήσει χωρίς να τον νοιάζουν οι συνέπειες.

Η νέα δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» είναι ένα ταξίδι στην αισιόδοξη πλευρά της ζωής, μια νέα σύγχρονη σειρά γεμάτη συναίσθημα και τρυφερότητα, που υπόσχεται να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές συγκίνησης αλλά και γέλιου, και να μας υπενθυμίσει πως κάποιες φορές η ζωή δεν ξεκινά μόνο μια φορά!

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» Πρεμιέρα Τετάρτη 4 Οκτώβριου στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

#OPrwtosApoEmas

