Ο easy 97.2 χάρισε σήμερα 25000 ευρώ στο “Μυστικό Τραγούδι της Μαρίας και του Στάθη”

Ο easy 97.2 έκανε σήμερα κατά 25000 ευρώ πλουσιότερο έναν ακροατή, στο «Μυστικό Τραγούδι της Μαρίας και του Στάθη»!

Σήμερα, πρωί Δευτέρας 18ης Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τις 08:00, ο easy 97.2, χάρισε σ’ έναν τυχερό ακροατή €25.000 μετρητά!

Ο διαγωνισμός της πρωινής εκπομπής του easy 97.2 «Το Μυστικό Τραγούδι της Μαρίας και του Στάθη» που αποτελούσε μία καθημερινή πρόκληση του σταθμού από τον περασμένο Ιανουάριο, ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί, όταν ένας υπερ-τυχερός ακρατής μάντεψε σωστά και κέρδισε €25.000 μετρητά! Η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης, άνοιξαν τις τηλεφωνικές γραμμές λίγο μετά τις 8.00 και όταν άκουσαν τον 1ο τυχερό… δεν πίστευαν στα… αυτιά τους!

Μετά από 280 προσπάθειες ακροατών ζωντανά στον αέρα του easy 97.2, σήμερα το πρωί, ο Δημήτρης Μ., βάζοντας στοίχημα με τις κόρες του και πιστεύοντας ότι έχει βρει το τραγούδι από τον περασμένο Ιούλιο, βρήκε το θάρρος, τηλεφώνησε και κέρδισε €25.000 μετρητά! Το «Μυστικό Τραγούδι» του βρετανικού συγκροτήματος που «παίδευε» και «μπέρδευε» τους ακροατές του easy 97.2 από τον Φεβρουάριο, οδήγησε τον σημερινό ακροατή στη νίκη με το τραγούδι “True” από το συγκρότημα Spandau Ballet!

Ο easy 97.2 έχει χαρίσει συνολικά €29.200 από την αρχή της χρονιάς στον διαγωνισμό «Το Μυστικό Τραγούδι της Μαρίας και του Στάθη»!

